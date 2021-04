DLRG Oranienburg: Mit Spenden zum neuen Domizil

Oranienburg

Noch befindet sich das Grundstück an der André-Pican-Straße Ecke Heidelberger Straße im Dornröschenschlaf. Doch wo heute nur die gelb blühenden Forsythien für einen Hingucker sorgen, könnte schon bald neues Leben einziehen. Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Oranienburg könnte auf dem Gelände ihre neue Geschäftsstelle errichten, die Weichen dafür werden seit über zwei Jahren gestellt, wie Vorstandsmitglied Kathleen Pieper verrät.

Die jetzigen Räumlichkeiten sind zu klein

„Die jetzigen Räumlichkeiten in der Lehnitzstraße sind einfach zu klein geworden“, erklärt sie. Zudem seien sie einfach nicht mehr bedarfsgerecht – die Fahrzeuge etwa fristen ihr Dasein unter freiem Himmel und sind den Witterungen schutzlos ausgesetzt. Viele Hürden hat die Ortsgruppe mit ihren rund 220 Mitgliedern auf dem Weg zum Neubau bereits genommen. „Uns wurden zwei Grundstücke von der Stadt Oranienburg und eins vom Landkreis angeboten“, erzählt Kathleen Pieper zum Werdegang.

Die jetzige Geschäftsstelle in der Lehnitzstraße wird den Bedürfnissen nicht mehr gerecht. Quelle: DLRG

Die Mitgliederversammlung habe sich nach reiflicher Abwägung für das knapp 1700 Quadratmeter große Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur Turm Erlebniscity entschieden. „Die Lage ist einfach großartig“, schwärmt sie. Die Nähe zum Lehnitzsee und zur Schwimmhalle, aber auch zum Bahnhof seien optimal und versprächen kurze Wege für die Retter der DRLG.

Das Grundstück ist bereits gefunden

Die Oranienburger Stadtverwaltung steht dem Vorhaben sehr positiv gegenüber. „Die Stadt würde uns das Grundstück im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages überlassen.“ Ein Architekturbüro hat bereits Pläne entworfen, wie das künftige Domizil aussehen könnte. Ein Sprechzeitenbüro, Küche und Speiseraum, aber auch großzügige Umkleiden und Sanitärräume sind vorgesehen. Im jetzigen Domizil, verrät Kathleen Pieper, gibt es nur eine einzige Dusche – und diese befindet sich im Lagerraum.

Zwei Seminarräume mit einer Größe von je 50 Quadratmetern, die sich dank mobiler Lösungen zusammenlegen lassen aber auch die Fahrzeughalle für zwei Fahrzeuge samt Boot runden das Ensemble ab. „Durch die neuen Räumlichkeiten wird gleichzeitig ein Ausbildungszentrum entstehen, in denen dann auch Kurse abseits vom Wasser wie Yoga oder Stressmanagement angeboten werden könnten. Das gab es vorher nicht“, blickt Kathleen Pieper in die Zukunft. Natürlich bleiben Schwimm- und Erste-Hilfe-Kurse aber auch weiterhin fest im Programm.

Das neue Domizil soll in direkter Nachbarschaft zur Turm Erlebniscity entstehen. Quelle: Enrico Kugler

Der einzige Knackpunkt im Plan: Die Kosten für das Gebäude, die sich auf rund 1,4 Millionen Euro belaufen werden, müssen die Retter der DLRG Oranienburg selbst aufbringen. „Wir haben ein kleines Eigenkapital, das wir einbringen können, aber das reicht bei Weitem nicht“, erklärt sie. Auch Fördergelder wurden beantragt.

„Dennoch sind wir jetzt mehr denn je auf Spenden angewiesen, um unser Herzensprojekt zu verwirklichen“, appelliert Kathleen Pieper an die Oranienburger. Bis zum dritten Quartal des laufenden Jahres muss der Finanzierungsplan stehen, erst dann wird der Antrag zur Übertragung des Grundstücks den Oranienburger Stadtverordneten vorgelegt. „Wenn diese dann grünes Licht geben, kann es relativ zügig losgehen“, hofft sie.

Die ersten Briefe sind bereits an Oranienburger Haushalte verschickt worden. Quelle: Enrico Kugler

Am Anfang der Woche wurden bereits erste Briefe an Oranienburger Haushalte verschickt. „Unsere jetzigen räumlichen Bedingungen stellen uns allzu oft vor große organisatorische Unwägbarkeiten. Der Seminarraum ist zu klein und das Lager platzt aus allen Nähten“, heißt es darin. „Mit Ihrer Spende können auch Sie uns helfen, weiterhin für die Sicherheit im, am und auf dem Wasser zu sorgen.“

DLRG will mit den Bürgern ins Gespräch kommen

Damit sich möglichst viele Oranienburger ein Bild vom geplanten Neubau machen können, wird am Freitag auch ein Team der DLRG Oranienburg auf dem Wochenmarkt anzutreffen sein. „Dort können dann sowohl Fragen zum Projekt gestellt als auch Spenden abgegeben werden“, zeigt sich Kathleen Pieper hoffnungsvoll. Auch die ersten ortsansässigen Firmen wurden bereits angeschrieben, der Rücklauf sei aber noch „ausbaufähig“.

Auch wenn der reguläre Betrieb der DLRG-Ortsgruppe coronabedingt seit einem Jahr fast vollständig still steht, so gehen doch hinter den Kulissen die Planungen für das laufende und das kommende Jahr weiter. Gerade für die Jüngsten im Team sei die Zwangspause extrem frustrierend. „Aber die neue Geschäftsstelle bietet dann allen eine Basis und die Möglichkeit zu wachsen.“

Spendenkonto der DLRG Oranienburg: IBAN: DE53 1605 0000 3740 0058 06 BIC: WELADED1PMB

