Oranienburg

Grund zur Freude gab es am Montagvormittag bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in der Ortsgruppe Oranienburg. Olaf Neupert, Marktdirektor der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) und Landrat Ludger Weskamp hatten sich in der Bernauer Straße 69 zur Spendenübergabe angekündigt. „Eine Summe im vierstelligen Bereich“, ließ sich Olaf Neupert entlocken. Was die Ehrenamtlichen des DLRG damit anfangen, steht auch bereits fest. „Damit können wir einen großen Teil unseres Sommercamps finanzieren“, freute sich der Vereinsvorsitzende Martin Jülich.

Grundlagen und teambildende Maßnahmen

Dieses soll Ende August in Gnewikow bei Neuruppin stattfinden und wird etwa 4000 Euro kosten. „16 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren werden daran teilnehmen“, verriet Vereinsmitglied Kathleen Pieper. Dort werden die Teilnehmer an einem Wochenende an die Grundlagen der Wasserrettung herangeführt. Knotenkunde, erster Kontakt mit dem Funkgerät, erste Hilfe, all das soll den Kindern und Jugendlichen nahe gebracht werden. „Natürlich sollen auch die teambildenden Maßnahmen nicht zu kurz kommen“, ergänzte Vorstandsmitglied und technischer Leiter Danny Jahn. Viele andere Tätigkeiten der Ortsgruppe Oranienburg liegen derzeit Corona-bedingt auf Eis. „Am letzten Wochenende hätte das Drachenbootrennen stattfinden sollen“, erzählte Kathleen Pieper. Diese Veranstaltung hätten die Ehrenamtlichen vom Wasser aus begleitet und unterstützt.

Anzeige

Freiwassertraining wurde konzipiert

Dieses Engagement weiß auch Oalf Neupert zu schätzen. „Es ist uns eine Ehre, heute hier sein zu dürfen“, sagte er zur Spendenübergabe. „Es ist ein herausragendes Projekt“, befand er. „Sich so für Menschen zu engagieren wie Sie es hier tun, das ist schon etwas ganz besonderes“, lobte er die Ehrenamtlichen. Damit die Ausbildung der Mitglieder nicht auch über die Sommermonate pausieren muss, hat sich das Team um Martin Jülich etwas einfallen lassen. „Wir haben ein Freiwassertraining konzipiert“, erklärte Kathleen Pieper. Dieses Projekt sei für die Sommerferien angedacht. „Dabei können wir Übungen unter realen, kontrollierten Bedingungen durchführen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Danny Jahn von der DLRG Oranienburg am Louise-Henriette-Steg Quelle: privat

Wichtige Tipps für Badegäste

Auch für die Badehungrigen gibt es wertvolle Tipps mit auf den Weg: „Nie alleine zum Baden gehen“, rät Danny Jahn. So könne notfalls Hilfe geholt werden. Und: „Nach Möglichkeit sollten bewachte Badestellen genutzt werden“, ergänzte Kathleen Pieper. „Und bitte nicht, wie vor einigen Tagen zu sehen, von Brücken springen. Dabei herrscht akute Lebensgefahr!“ sind sich die Retter einig.

Von Stefanie Fechner