Oranienburg

Erstmals bietet die Ortsgruppe Oranienburg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft im kommenden Jahr einen Kleinkind-Schwimmkurs an. Mitte April soll der Kurs für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren beginnen, mit dem sie erste Grundlagen zur Wasserbewältigung erlernen können. An insgesamt zehn Terminen, immer dienstags in der Turm Erlebniscity in Oranienburg, werden die Kinder von einem Elternteil im Wasser begleitet. Unter anderem werden im Kurs die Inhalte Tauchen, Springen, Schweben und Gleiten spielerisch vermittelt, teilt DLRG-Geschäftsstellenleiterin Kathleen Pieper mit.

Mit dem Kursangebot erweitert die DLRG Oranienburg ihr bereits bestehendes Portfolio – Schwimmkurs für Frühschwimmer, Trainingsgruppen für alle Stufen des Deutschen Jugendschwimmabzeichens und alle Stufen der Rettungsschwimmausbildung – und bietet somit noch mehr Kindern die Möglichkeit, frühzeitig mit dem Thema Wasser und Schwimmen in Berührung zu kommen.

Weitere Informationen zum Kurs sind bei der Geschäftsstelle der Ortsgruppe unter 03301/677 22 20 sowie per E-Mail unterinfo@oranienburg.dlrg.de erhältlich. Ab sofort sind zudem Onlineanmeldungen für den Kurs auf der Website der Oranienburger DLRG-Ortsgruppe möglich: oranienburg.dlrg.de

Von MAZonline