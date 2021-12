Dank Leergutspenden bei Rewe: 1500 Euro für die Oberschule Lehnitz

Lehnitz

Seit April 2021 konnten die Kunden des Rewe Marktes von Andreas Lück in der Oranienburger Lehnitzstraße Pfandbons von der Leergutrückgabe für den Bau einer Calisthetic Anlage der Oberschule Lehnitz spenden. Insgesamt kamen so 1500 Euro zusammen, die am Dienstag durch die Marktleiterin Nancy Lubisch im Beisein von Schülern der Schule und des Ortsvorstehers von Lehnitz, Matthias Hennig an die Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Manuela Mundt übergeben wurden.

„Mit dieser Summe kommen wir der Umsetzung des Plans, die Außenanlage der Oberschule attraktiver zu gestalten und dabei gleichzeitig etwas für die körperliche Fitness der Schülerinnen und Schüler zu tun, wieder ein gutes Stück näher.“, bedankte sich die Vorsitzende des Fördervereins bei der Übergabe des Spendenschecks.

Von MAZonline