Danksagung: Landkreis Oberhavel verabschiedet offiziell Bundeswehrkräfte

Oranienburg

Über zwei Jahre hinweg waren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr dem Landkreis Oberhavel bei der Bewältigung der pandemischen Ausnahmelage eine wichtige Stütze. Am Donnerstag endete nun die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung, Landrat Egmont Hamelow (CDU) verabschiedete die letzten noch vor Ort verbliebenen Bundeswehrkräfte.

Landrat Egmont Hamelow dankt den Bundeswehrsoldaten für die Arbeit in der Kreisverwaltung. Oberstleutnant Sturm erhielt einen Präsentkorb. Quelle: Enrico Kugler

Knapp 20 Soldatinnen und Soldaten waren zur offiziellen Verabschiedung ins Oranienburger Hotel an der Havel gekommen, um an der feierlichen Zeremonie mit dem Landkreis teilzunehmen. Über die zwei vergangenen Jahre hinweg waren es insgesamt weit über 800 Kräfte der Bundeswehr – verteilt aus dem gesamten Bundesgebiet – die dem Landkreis zur Seite standen, ob im Impfzentrum in der Andre-Pican-Straße, bei Testungen in Alten- und Pflegeheimen oder bei administrativen und organisatorischen Dingen – die Bundeswehr war immer zur Stelle. „Wir können uns nur herzlichst bei allen Soldatinnen und Soldaten bedanken für die sehr angenehme und kooperative Zusammenarbeit in den vergangenen 24 Monaten. Ihre Arbeit war eine sehr große Stütze und Hilfe für uns als Landkreis“, hob auch Egmont Hamelow die Leistung der Bundeswehr hervor. Stellvertretend für alle in Oberhavel eingesetzten Bundeswehrkräfte erhielten die Soldatinnen und Soldaten vor Ort eine kleine Geschenktüte, der leitende Oberstleutnant Wolf Michael Sturm einen Präsentkorb.

Enger Kontakt zur Bundeswehr bleibt bestehen

Warum nun mitten in stetig steigenden Inzidenzwerten dennoch die Bundeswehr verabschiedet wird, begründet Hamelow abschließend wie folgt: „Die Bundeswehr soll vorrangig ihrer Aufgabe zur Landesverteidigung nachgehen können. Wir bleiben natürlich weiterhin in engem Kontakt, aber mittlerweile sind auch unsere Strukturen sehr gut aufgebaut und eingespielt. Im Notfall wird es aber immer schnelle Hilfe geben.“

Von Knut Hagedorn