Das Ende der Havel-Sackgasse ist in Sicht

Oranienburg

Das war für Schiffsführer Martin Grabs eine knifflige Angelegenheit: Er steuerte die MS „Pirol“ vom Oranienburger Bollwerk aus bis zur ehemaligen Schleuse Friedenthal, wo er das 24 Meter lange Ausflugsschiff wenden musste. Denn die alte Havel ist hier eine Sackgasse – noch! Denn die alte Schleuse aus dem 19. Jahrhundert war nach schweren Beschädigungen 1959 zugeschüttet worden. Rund zwölf Millionen Euro werden aktuell in den Neubau investiert.

Genau das sollte dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und seinem Medien-Tross während einer Sommerfahrt vor Augen geführt werden. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) war an dieser letzten Station der Tour am Mittwochnachmittag mit an Bord gegangen und präsentierte sich als Reiseführer. Er stellte die Stadt und ihre zum Teil unrühmliche Geschichte vor und verwies auf ihre Bedeutung als Tor zur Brandenburger Seenplatte. Schließlich stand der gesamte Ausflug unter dem Hauptthema „Wassertourismus in Brandenburg“.

Während des spektakulären Wendemanövers an der Schleusenruine. Einen Moment lang steckte die MS „Pirol“ im Schlamm fest. Quelle: Helge Treichel

Durch die Schleuse Friedenthal soll der Ruppiner Kanal wieder an das Zentrum Oranienburgs mit seinem Schlosshafen und über die Havel an die Havel-Oder -Wasserstraße angebunden werden. Der Bund übernehme die Hälfte der Kosten, erläuterte Bürgermeister Laesicke. Die andere Hälfte trage zu 90 Prozent das Land, das rund 3,1 Millionen Euro zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur beisteuert. Der Baubeginn sei für das Frühjahr nächsten Jahres geplant, sagte Laesicke. Anvisiertes Ziel sei eine Inbetriebnahme im Spätsommer 2023.

Gegenwärtig laufe noch die Baufeldfreimachung, was in Oranienburg im Wesentlichen mit der Kampfmittelsuche verbunden sei, so der Bürgermeister. Allein diese koste fünf Millionen Euro, bezahlt vom Bund, und werde sogar während der Bauarbeiten fortgesetzt. Zuletzt wurden Ende Juli von den Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zwei Handgranaten gesprengt. Das Schleusen-Projekt laufe unter dem Dach der Wassertourismus-Initiative Nordbrandenburg (WIN-AG), welche die Vernetzung der wassertouristischen Reviere in der Region zum Ziel habe.

Bei der Rückfahrt ging es am Schloss vorbei. Quelle: Helge Treichel

Mit rund 33 000 Kilometern Fließgewässer und mehr als 3000 Seen bildet Brandenburg zusammen mit den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns und Berlins das größte vernetzte Binnenwassersportrevier in Europa. „Mit gezielter Infrastrukturentwicklung ist ein großes Charterbootrevier entstanden, das erfolgreich mit internationalen Revieren konkurriert“, sagte Woidke. „Unser Vorteil ist dabei, dass Brandenburg auch mit wunderbarer Natur punkten kann, dem vielzitierten ,Tafelsilber der Deutschen Einheit’“. Laut einer Schätzung haben etwa zwei Drittel der touristischen Investitionen in Brandenburg einen Bezug zum Wassertourismus. Woidke bedankte sich dafür, dass Oranienburg zu einem „Schmuckstück“ entwickelt worden sei und wünschte „ein gutes Händchen“ für die Zukunft.

Am Bollwerk an der Havelpromenade begann und endete die etwa 45-minütige Fahrt. Quelle: Enrico Kugler

Bei ihrem Wendemanöver steckte die „Pirol“ tatsächlich einen Moment lang im Schlick fest. „Der Mann am Steuer ist ganz ruhig“, versicherte Laesicke des Fahrgästen übers Mikrofon. Und tatsächlich „ruckelte“ Martin Grabs das 1961 gebaute und 2014 runderneuerte Schiff mit 24 Salon- und 32 Deck-Plätzen wieder in sicheres Fahrwasser. „Nach 47 Jahren auf Schifffahrt bleibt man da ruhig“, sagt der 66-Jährige, der seit 1976 in Oranienburg wohnt. Außerdem habe für die Schraube und das Ruder keine Gefahr bestanden, weil das jetzige Heck nachträglich angebaut wurde, Antrieb und Steuerruder aber an Ort und Stelle blieben.

Alexander Laesicke nutzte die Gelegenheit zum Gespräch mit Vertretern der WIN-AG. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel