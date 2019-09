Das Fahrradhaus kommt gut an

Oranienburg

Dass Oranienburg sich mehr und mehr zu einer Fahrradstadt entwickelt, sieht man täglich auf den Straßen der Kreisstadt. Viele nutzen das Zweirad als Verkehrsmittel, auch auf dem Weg zum Bahnhof, um den verstopften Straßen zu entgehen. Demnach begrüßten vor allem viele Pendler den Bau des Fahrradparkhauses am S-Bahnhof vor etwas mehr als einem Jahr.

70 Prozent Auslastung

In der Stadtverwaltung Oranienburg zeigt man sich zufrieden mit den ersten zwölf Monaten: „Das Parkhaus wurde von Anfang an gut angenommen. An Werktagen stehen nachmittags aktuell rund 700 Räder im Parkhaus, das entspricht einer Auslastung von etwa 70 Prozent (bei insgesamt genau 1 056 Einstellmöglichkeiten)“, erklärt Eike-Kristin Fehlauer, Pressesprecherin der Stadt Oranienburg, auf MAZ-Nachfrage. Rund 150 Fahrräder werden außerhalb des Parkhauses abgestellt, insbesondere vor der Post oder in der Willy-Brandt-Straße. Hier befinden sich aber auch noch weitere Anschließmöglichkeiten. Im Zuge des Bahnhofsumbaus und mit Wanderung der Baustelle wird vermutlich aber auch ein Großteil dieser Räder ins Parkhaus umziehen.

Nachfrage nach Fahrradboxen ausbaufähig

Überraschend gering ist dagegen die Auslastung der angebotenen Boxen. Neun Stück gibt es derzeit, die alle dauerhaft verpachtet sind für 120 Euro im Jahr. Fünf Personen stehen derzeit auf der Warteliste. Zum Vergleich: Bernau hat 50 Boxen und die Auslastung ist sehr hoch. „Offensichtlich achten die Leute bei den Boxen aufs Geld“, äußert sich Sven Dehler, Sachgebietsleiter der Bauleitplanung in Oranienburg. Bei steigenden Bedarf bestehe aber laut Sven Dehler die Möglichkeit, weitere Boxen zu bauen.

20 Diebstähle seit Eröffnung

Was allerdings auffällt, die Diebstahlrate ist sehr hoch. „Wir haben schon Sicherheitspersonal in zwei Schichten von 6 bis 18 Uhr vor Ort. Allerdings sind das nicht die Kernzeiten für Fahrraddiebe. Sicherlich muss man hier über andere Präventivmaßnahmen sprechen“, erläutert Sven Dehler. „Von einigen Betroffenen wird eine Videoüberwachung gefordert. Hier sind aber noch die Kosten sowie Fragen des Datenschutzes und der Effektivität zu klären – auch in anderen Städten, wie es zum Beispiel in Bernau der Fall ist, werden Räder trotz Videoüberwachung gestohlen“, äußert sich Eike-Kristin Fehlauer auf MAZ-Nachfrage zu diesem Thema. Wie die MAZ aus der Polizeidirektion Nord in Erfahrung bringen konnte, wurden aus dem Fahrradparkhaus in Oranienburg seit seiner Eröffnung im Ende August vorigen Jahres 20 Fahrräder gestohlen. Im gesamten Bahnhofsumfeld waren es 34.

Sogar Gäste aus Bremen nutzten schon das Fahrradhaus

James Taylor (32) aus Oranienburg hält das Fahrradparkhaus für eine sehr gute Sache, er stellt sein Fahrrad regelmäßig hier unter. Fahrradwache Frank-Werner Schulz ist den Bürgern bei Fragen und Problemen jederzeit behilflich.“Sogar aus Bremen waren schon Leute hier, die das Parkhaus genutzt haben“, erklärt der Oranienburger, der seit Mai 2019 für die Sicherheit im Fahrradparkhaus zuständig ist. „Viele Leute kommen täglich hierher.“

Wünschenswert für viele Nutzer des Fahrradparkhauses wäre es, wenn die öffentliche Toilette im unteren Bereich des Parkhauses dauerhaft funktionieren würde. Außerdem würden viele Nutzer Anstrengungen für eine verbesserte Ordnung und Sauberkeit im Parkhaus befürworten.

Von Knut Hagedorn