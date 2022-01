Der Internationale Austauschdienst veranstaltet in den Sommerferien wieder das Projekt „Das Klassenzimmer am Meer“ in England. Um die freien Plätze können sich nun Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren aus Oranienburg bewerben. Die Reise führt in das Städtchen Margate, hier werden die Teilnehmer bei englischen Gastfamilien zwei Wochen wohnen.