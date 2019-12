Das Stimmwunder

Oranienburg/Dresden

Wer regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen besucht, ist ihr mit Sicherheit schon begegnet: Constanza Filler aus Oranienburg. Die 20-Jährige bereicherte bisher so manche Veranstaltung mit ihrem Gesang. Beispiele sind ihr Soloauftritt bei der Jubiläumsveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Oranienburger Tourismusvereins, die Weihnachtskonzerte des Blasmusikvereins Oranienburg in Hohen Neuendorf sowie die traditionellen Weihnachtskonzerte des Seniorenbüros Oberhavel und des gemischten Chores „ Viva la musica“in der Oranienburger St.-Nicolai-Kirche. Dort ist die Sängerin auch am Sonntag, 15. Dezember, unter der musikalischen Leitung von Helga Stache wieder zu hören. Beginn: 16 Uhr (Eintritt frei). Sie singt „Bereite dich, Zion“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach sowie – zusammen mit dem Kinderensemble von Anja Ganschow – „Guten Abend, gut’ Nacht“.

Während eines Konzerts mit jungen Instrumentalisten der Jungen Philharmonie Brandenburg in der Kulturkirche Pinnow im Jahr 2016. Quelle: Studio für Gesang und Stimme Oranienburg

Dafür reist Constanza Filler aus Dresden an. Sie ist Erstsemesterin an der dortigen Hochschule für Musik Carl Maria von Weber und studiert Gesang. Im September meisterte sie die Aufnahmeprüfung. Nur zehn der deutlich mehr als 100 Bewerber wurden angenommen.

Aufnahme während des 9. Internationalen Malchower Kirchenpreises der Carl Büchsel-Stiftung im Jahr 2017. Quelle: Studio für Gesang und Stimme Oranienburg

Unterstützend und motivierend an ihrer Seite bei diesem schwierigen Leistungstest: Anja Ganschow. Im Oranienburger Studio für Gesang und Stimme der Sopranistin und Gesangspädagogin hatte die 20-Jährige von 2011 bis 2019 Unterricht genommen. Die Gesangslehrerin hatte sie auch zu zahlreichen Wettbewerben geführt, bei denen sie als Preisträgerin hervorging. Und sie war es, die bei ihr die Leidenschaft für den Gesang geweckt hatte. Denn ursprünglich spielte Constanza Filler Geige, später kam Klavier dazu. Letzteres ist auch ein Pflichtinstrument bei ihrem Studium in Dresden. Beim Gesang gebe es noch keine Spezialisierung auf Oper oder Konzertgesang, sagt sie. Zunächst würden weiter die Grundlagen trainiert: Stimme, Schauspiel, Sprechen, Bühnenpräsenz. Auftritte seien nebenbei auch erwünscht. „Das bringt einen weiter – und ein bisschen Geld“, sagt Constanza Filler. Die Sicherheit auf der Bühne wachse, das Repertoire werde erweitert. Nebenbei macht sie Sport. Yoga und Fitnesstraining gehören sogar zum Pflichtprogramm in Dresden. Außerdem erwägt sie, ihr bislang siebenjähriges Tennistraining fortzusetzen.

Das Jahr zwischen dem Abi am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum (OSZ) und dem Studienbeginn war geprägt von Recherchen, Reisen und Kontaktpflege. „Ich habe viele Lehrer und Hochschulen kennengelernt“, sagt sie. In Professorin Hendrikje Wangemann habe sie dann die richtige gefunden – in Dresden. „Es ist hier großartig – genau das, was ich wollte“, sagt Constanza Filler. Der Alltag bestehe aus viel Einzelunterricht und selbstständigem Lernen. Dadurch lerne man sich besser kennen und könne Fortschritte feststellen. „Das ist super motivierend.“

Die Tage seien manchmal lang, aber es bleibe trotzdem genug Zeit, um Leute oder die Stadt kennenzulernen und etwas zu unternehmen: „Der Striezelmarkt ist wunderschön.“

Von Helge Treichel