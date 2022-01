Das „Theater im Werk“ in Oranienburg startet in seine erste vollumfängliche Spielzeit

Oranienburg

Am 12. Januar 2017 gründete sich die Theatergenossenschaft „Traumschüff“. „Theater benötigt Kreativität und Freiraum und soll für jedermann zugänglich sein. Das war auch mit einer der Gründe, warum wir vor fünf Jahren die Genossenschaft ins Leben gerufen haben“, erinnert sich Gründungsmitglied David Schellenschmidt, der seit 2017 im Vorstand der Genossenschaft aktiv ist.

Brennen immer noch vor Herzblut

Fünf Jahre später brennen die Kulturschaffenden immer noch vor Herzblut und Engagement und das mittlerweile auf verschiedenen Ebenen. Eine schwimmende Bühne war vor allem das Markenzeichen der Theaterschaffenden, seit Ende Oktober des vergangenen Jahres hat man mit dem „Theater im Werk“ im Oranienburger Oranienwerk eine feste Spielstätte.

Am 15. Januar beginnt die erste vollumfängliche Spielzeit für das „Theater im Werk“ und die Vorfreude ist bei allen Beteiligten schon greifbar. „Wir wollen in Oranienburg etwas eigenes entwickeln, wobei die Verbindung zu den Veranstaltungen auf dem Schiff immer beibehalten werden soll“, erklärt Nikola Schellenschmidt, die zusammen mit Ehemann David nicht nur im Vorstand aktiv ist, sondern auch als Autorin wirkt und für die künstlerische Leitung verantwortlich ist.

Crew über die Landesgrenzen hinaus bekannt

Mit ihren Veranstaltungen auf dem Wasser hat sich die Crew des „Traumschüffes“ bereits über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht, nun ist es das Ziel, auch in Oranienburg ein fester Bestandteil der Kulturszene zu werden. Ein Markenzeichen ist dabei, das die Theaterschaffenden immer Themen aufgreifen, die die Menschen vor Ort bewegen und berühren. „Das ist uns extrem wichtig und macht unsere Arbeit auch besonders“, so David Schellenschmidt.

Der größte Unterschied zwischen einer „festen“ Bühne im Oranienwerk im Vergleich zum Schiff ist vor allem die Wetterunabhängigkeit. Schon nach einigen Monaten spürt man in Reihen der Theaterschaffenden die Nachfrage und das Interesse in der Kreisstadt, auch wenn Pressesprecherin Myriam Oosterkamp zugibt, dass man noch deutlich mehr Werbung machen möchte. „Das ist ganz klar ein wichtiger Punkt in diesem Jahr, wir wollen präsenter nach außen werden.“

Wirken nicht möglich ohne Ehrenamtliche

Ein extrem wichtiger Bestandteil der Theatergenossenschaft ist das Mitwirken von ehrenamtlichen Helfern, ohne die laut David Schellenschmidt das Handeln und Wirken nicht möglich wäre. „Ob auf dem Schiff oder hier in Oranienburg, es gibt viele ehrenamtliche Helfer, die uns großartig unterstützen“, bekräftigt Nikola Schellenschmidt. Einer dieser ehrenamtlichen Helfer ist der 66-jährige Oranienburger Rainer Hempel. „Ich habe das ’Traumschüff’ das erste Mal vor zwei Jahren in Liebenwalde bei einer Veranstaltung auf dem Wasser gesehen und war sofort begeistert. Ich finde das Engagement und die Hingabe der ganzen Crew großartig und helfe gerne.“ So ist Rainer Hempel am Einlass zu finden im Oranienwerk oder hilft beim Saalbau.

Zwei wichtige Protagonisten der Traumschüff-Crew sind auch Jana Grubert und Thomas Hentschel. Beide fahren unter anderem als Skipper das Traumschüff, Grubert kümmert sich des weiteren auch um viele organisatorische Dinge. „Ich wollte vor fünf Jahren etwas machen neben meinem Beruf, was gesellschaftlich relevant ist“, so die 36-Jährige. Auch für Thomas Hentschel ist die Theatergenossenschaft mehr als nur ein Hobby. „Ich helfe bei allem, wo man Hilfe braucht. Ohne das Ehrenamt geht es nicht, aber es benötigt dann auch Strukturen, um alles zu managen und das ist hier definitiv vorhanden.“

Die Corona-Pandemie macht auch den Theaterschaffenden schwer zu schaffen, dennoch versucht man das Beste aus der Lage zu machen. „Wir versuchen alles umzusetzen, was Abstands- und Hygienemäßig vorgeschrieben ist. Wir sind sehr froh, spielen zu dürfen und versuchen diesen Fakt auch zu schützen und zu gewährleisten. Aber natürlich ist das ein immenser Mehraufwand“, berichtet Myriam Oosterkamp. Die Planungen für die nun anstehende neue Spielzeit laufen auf Hochtouren und sind teilweise bereits abgeschlossen. Am 15. Januar wird das Stück „Treue Hände 1“ aufgeführt. Eine Woche später ist dann erstmals in diesem Jahr wieder eine „offene Bühne“, wo sich Künstler jeglicher Couleur präsentieren können.

Bürgerbühne in Oranienburg etablieren

„Wir möchten eine Bürgerbühne in Oranienburg etablieren und sind da schon auf einem guten Weg. Natürlich planen wir neben den Veranstaltungen in Oranienburg auch die Sommertour auf dem Schiff, was schon sehr herausfordernd ist“, berichtet David Schellenschmidt. Die Sommertour startet im Juni und geht bis August. „Auch hier steht und fällt fast alles mit dem Ehrenamt. Ohne diese Mithilfe wäre es nicht möglich“, blickt Nikola Schellenschmidt voraus. Trotz der großen Anstrengungen haben alle Kulturschaffenden auch im fünften Jahr der Theatergenossenschaft weiterhin große Freude an der Arbeit: „Vor allem das kreative Denken und Handeln macht unglaublich großen Spaß. Theater soll für jedermann sein und das versuchen wir mit Leben zu erfüllen“, berichtet Oosterkamp.

Ein wichtiger Bestandteil dabei ist auch die Förderung durch das Land Brandenburg, auch in diesem Jahr sind bereits Fördermittel zugesagt worden (MAZ berichtete). Demnach freut sich das gesamte Team der Theatergenossenschaft „Traumschüff“ auf eine spannende Spielzeit 2022.

