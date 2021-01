Oranienburg

Um Punkt 18 Uhr am Freitagabend war es endlich soweit: Sebastian Morgner, Redaktionsleiter der Märkischen Allgemeinen Zeitung ( MAZ) und Frank Müller, Vorsitzender des Kreissportbundes ( KSB) Oberhavel, verkündeten via Livestream aus der Oranienburger Lokalredaktion der MAZ die Sieger und Siegerinnen der Wahl zum „Champion des Jahrzehnts“ – statt dem obligatorischen Konfettiregen im Hennigsdorfer Stadtklubhaus gab es aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in diesem Jahr vorerst nur virtuellen Jubel im Netz. „Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind Vorbilder für viele, sie ragen heraus, jeder kennt sie“, sagt Olaf Neupert, Marktdirektor der Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS), die wie in den Vorjahren zusammen mit der MAZ und dem KSB das Votum durchführte. „Wenn wir den Sport in der Breite der Gesellschaft fest verankern wollen, und das sollten wir, müssen wir die ,Leuchttürme’ zeigen, an denen sich andere orientieren können.“

Zu diesen Leuchttürmen gehört Kathrin Koczessa, die in der Kategorie Sportlerin gewann. Die Läuferin der LG Oberhavel, die seit Jahren auch als Trainerin auftritt und für ihr Abenteuer-Sport-Camp bekannt ist, konnte die meisten Stimmen aller 25 Nominierten auf sich vereinen. Am Ende holte Koczessa 708 Stimmen und damit hauchdünn 17 mehr als Petra Fiedler (691) vom Löwenberger SV und Simone Glenz (464) vom Hennigsdorfer Judoverein. „Ich freue mich über jede Stimme“, sagte die Siegerin überwältigt. Das Laufen gehöre für sie auch in Corona-Zeiten dazu. „Wichtig ist aber, dass alle gesund bleiben.“

KSB-Chef Frank Müller (l.) und MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner verkündeten die Sieger der Championswahl coronabedingt per Livestream aus der MAZ-Redaktion. Quelle: Matthias Schütt

Bei den Sportlern gewann ihr langjähriger Vereinskollege Rene Latzke (620) von der LG Oberhavel. Der gebürtige Hennigsdorfer, der schon dreimal die Sportlerwahl gewann und dabei sogar in Serie siegte, fügte seiner Trophäensammlung nun einen weiteren Pokal hinzu. Da war der Jubel bei der Live-Telefonschalte am Freitagabend groß. „Das freut mich total“, sagte Latzke, der die Nase gegenüber Stabhochspringer Carlo Paech (516), der seine Karriere mittlerweile beendet hat, und Springreiter Max-Hilmar Borchert (421) vorn hatte. Darauf wurde im Hause Latzke noch angestoßen.

Diskuswerferin gewinnt beim Nachwuchs

Eindrucksvoll gewann Lara Sophie Glasow, die früher für den Löwenberger SV startete und mittlerweile das Trikot des SC Potsdam trägt, in der Nachwuchskategorie. Die Leichtathletin sammelte 648 Stimmen. Dabei holte die Griebenerin vor allem im Internet fleißig Stimmen – 500 waren es am Ende an der Zahl. Die junge Frau verpasste den ersten spontanen Anruf von der Siegerehrung in der MAZ-Redaktion, rief aber wenig später zurück: „Ich habe damit nicht gerechnet“, gab die Diskuswerferin glücklich zu. Leichtathlet Jakob Rettschlag (462) von der SG Vehlefanz sowie Tischtennisspielerin Sina Henning (405) aus Velten kamen auf’s Podest.

Neben dem Championstitel im Nachwuchsbereich geht mit der Trophäe für den Trainer ein weiterer Pokal in das Löwenberger Land: Mit 581 Stimmen gewann Axel Klicks, jahrelanger Vorsitzender des Löwenberger SV sowie Mitglied im Organisationsteam der Internationalen Löwenspiele, bei den Übungsleitern. Klicks wollte sich als erstes bei allen Mitstreitern bedanken. „Denn das ist keine Ein-Mann-Show, das ist Teamarbeit.“ Alle Nominierten seiner Kategorie hätten seiner Meinung nach den Titel verdient gehabt. Knapp hinter ihm kamen Lothar Latzke (515) vom Boxclub Oberhavel Velten sowie Handball-Trainer Christian Pahl (441) vom Oranienburger HC auf die weiteren Treppchenplätze.

Mannschaftstitel für den Oranienburger HC

Über einen Titel konnte sich der OHC aber noch freuen: In der Kategorie Mannschaft siegten die Kreisstädter, die seit Jahren ein Aushängeschild des Kreises in der 3. Handball-Liga sind. „Diese Auszeichnung zeigt, welch gute Entwicklung der Verein in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und sie zeigt die Wertschätzung, die der Verein in der Region erfährt“, sagte der langjährige Trainer Christian Pahl. Die Kreisstädter sammelten 533 Stimmen und gewannen vor den Sportschützen vom SSV Liebenthal (496) sowie den Zweitliga-Volleyballern des SV Lindow-Gransee (475).

Den Mannschaftspokal der Championswertung bekommt der Oranienburger HC. Quelle: Robert Roeske (Archiv)

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausfällen der Wettkämpfe in den verschiedensten Sportarten hatten sich MAZ, KSB und MBS dazu entschlossen, statt der „ Sportler des Jahres“ die „Champions des Jahrzehnts“ zu wählen. 2403 Stimmen wurden abgegeben. Die Pokale für die drei Erstplatzierten sowie die Prämien – die MBS stellt insgesamt 1500 Euro für die Gewinner zur Verfügung – werden in Kürze coronakonform bei den Siegern abgeben.

