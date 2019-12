Das war 2019: Chronik der Oranienburger Ortsteile

Bombenblindgänger, vorerst keine Eierfabrik, Trubel um den Gnadenhof – in den acht Oranienburger Ortsteilen war auch im Jahr 2019 eine Menge los. Wir haben die wichtigsten Ausschnitte aus der Jahreschronik 2019 in unserem Jahresrückblick zusammengefasst.

Zwölf Mannschaften aus ganz Oberhavel nehmen im Mai an der MAZ-Kita-WM in Friedrichsthal teil und werden lautstark von ihren Eltern angefeuert. Das bedeutet jede Menge Trubel auf dem Sportplatz in Friedrichsthal. Quelle: Sebastian Morgner