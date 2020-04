Das war am Wochenende los in Oberhavel: Hochzeitsgrüße vom Kajak

Regina Loock (58) aus Oranienburg ist die "Spargelkönigin" am Verkaufsstand in der Germendorfer Allee: "Seit 14 Jahren verkaufe ich in der Saison die leckeren Stangen. Die Leute kommen, halten Abstand und sind eigentlich in der Mehrzahl freundlich und entspannt." Am Stand sind Desinfektionsmaßnahmen vorhanden, Reinigungsspray, Mundschutz und Toilette gehören jetzt einfach dazu. Quelle: Robert Roeske