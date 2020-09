Das war der Abend mit Mario Basler in Oranienburg

Oranienburg

„Er wurde vor Messi entdeckt, verwandelt Ecken direkt, sein Talent perfekt.“ Mit diesen Worten begrüßte Musiker Presto am Freitagabend in der Oranienburger MBS-Arena Ex-Profifußballer Mario Basler. „Ein Großteil des Textes habe ich mir kurz vorher überlegt. Das ist beim Freestyle aber normal. Spontanität geht vor, aber einige Stichpunkte hatte ich schon“, so der Sänger zu seiner Einlage, der den Abend mit Basler einläutete.

Viel Spaß hatten die 200 Zuschauer mit Mario Basler. Quelle: Robert Roeske

Der 51 Jahre alte Ex-Fußballprofi war im Rahmen des 2. Peter-Tiefbau-Fantalks in Oranienburg zu Gast. „Ein geiler Typ“, so die Reaktion von Basler auf die Performance von Presto. Der in Neustadt an der Weinstraße geborene Basler nahm sich für die rund 200 Besucher Zeit, erzählte zahlreiche Anekdoten aus seiner Karriere. „Mit Mario Basler als Gast haben wir wieder den richtigen Nerv bei den Zuschauern getroffen“, so Kay Duberow, Geschäftsführer der Turm-Erlebniscity als Gastgeber. „Das gesamte Organisationsteam im Haus hat mitgeholfen, dass das Hygienekonzept erfüllt wird.“

Schiedsrichterin Jessika Stahlberg „leitete“ den Fantalk. Quelle: Robert Roeske

Am Ende war die erste Kulturabendveranstaltung inmitten der Corona-Pandemie in der MBS-Arena ausverkauft – es hätten weitaus mehr Tickets verkauft werden können, wie von den Organisatoren zu erfahren war. Die Gäste, die Glück hatten und sich rechtzeitig eine Karte kauften, kamen in den zweimal 45 „Spielminuten“ samt viertelstündiger Halbzeitpause in Genuss knackiger Sprüche des Ex-Profis, der zudem im Anschluss zahlreiche Autogramm- sowie Fotowünsche mit Abstand erfüllte und sein neues Buch „Eigentlich bin ich ein super Typ“ vorstellte. Auf die Frage, wie er auf diesen Titel kam, antwortete Basler: „Weil es so ist.“

Mario Basler zeigte sich super gelaunt und begeisterte das Publikum. Quelle: Robert Roeske

Aus diesem Werk las sein Manager während des Starts der beiden Halbzeiten vor, ehe Sebastian Morgner, Redaktionsleiter der Märkischen Allgemeinen Zeitung ( MAZ) in Oranienburg, gleichzeitig Medienpartner der Veranstaltung, durch den Abend führte – an seiner Seite MAZ-Redakteur Bert Wittke. „Ich bin wie ich bin, habe oft angeeckt“, so Basler. „Ich habe aber immer meine ehrliche Meinung gesagt.“ Und daran hielt sich der ehemalige Fußballer während der Veranstaltung – bekam dafür immer wieder Applaus von den Rängen. Auch hier hielten sich die Leute an Abstand, trugen einen Mund-Nasen-Schutz beim Verlassen des Platzes. „Wir hatten ein lebendiges Event und ein mutiges Publikum. Vielen Dank dafür“, so Duberow.

Presto und Ansen sorgte für das musikalische Rahmenprogramm. Quelle: Robert Roeske

Während der Veranstaltung erzählte Basler über den Start seiner Karriere in der F-Jugend, wo er sich mal als Keeper ausprobierte. „Da habe ich dann in einem Spiel vier Bälle durch die Hosenträger bekommen, da hatte ich keine Lust mehr“, sagt Basler, der im Anschluss seiner Karriere als Feldspieler durch extravagante Tore auffiel – ob nun als traumhaft verwandelter Freistoß oder trickreich eingedrehte Ecke. Basler hatte einiges im Repertoire, das die gegnerischen Keeper erst merkten, wenn es eigentlich schon zu spät war und der Ball im Netz zappelte.

Mario Basler mit den Moderatoren Sebastian Morgner (M.) und Bert Wittke. Quelle: Robert Roeske

In der Folgezeit sprach der einstige Mittelfeldspieler über den Werdegang vom 1. FC Kaiserslautern, Essen, Hertha BSC zu Werder Bremen und den FC Bayern München. „Bayern war der beste Verein, da habe ich am meisten verdient“, sagt Basler, der zudem auf 30 Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft kam und 1994 debütierte. „Meine Zeit bei Hertha war aber auch schön.“ Ebenso war ein zentrales Thema das verlorene Finale in der Champions League im Mai 1999 im Camp Nou gegen Manchester United. „Zweiter ist wie Letzter. Das war grausam“, sagt Basler, der zeitweilig aber auch persönlich und nachdenklich wirkte – eben wie ein normaler Mensch, nicht wie ein mechanisierter Fußballer.

Mario Basler. Quelle: Robert Roeske

Dabei machte er nie in seiner Karriere einen Hehl daraus, „das Laufen nicht so meins ist“, so Basler, der sicher trotz des Abpfiffs von Schiedsrichtern Jessika Stahlberg noch einiges mehr zu erzählen gehabte hätte. Aber so ist das nun einmal, wenn der Unparteiische pfeift, ist das Spiel aus. So erging es Basler nicht nur in seiner Karriere, sondern auch in Oranienburg. Dafür erhielten die Gäste im Anschluss einer fast 30-minütigen „Verlängerung“ die Chance, ihrem Star unter Corona-Bedingungen nah zu kommen. „Ich bin immer rausgegangen, egal ob es einen Sieg, eine Niederlage oder ein Remis gab“, so Basler. „Ich habe mich nie immer nur feiern lassen.“

Geduldig nahm sich Mario Basler viel Zeit für Foto- und Autogrammwünsche. Quelle: Robert Roeske

Nach den beiden Trainerlegenden Hans Meyer und Eduard Geyer im letzten Jahr und nun Basler bleibt abzuwarten, welchen Gast die Organisatoren bei einer möglichen dritten Veranstaltung in der Kreisstadt präsentieren. Hätten Sie, liebe Leser, denn einen Vorschlag zu machen?

