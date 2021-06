Dauerregen sorgt für viele Einsätze – Straße in Germendorf steht unter Wasser

Oranienburg

Der Dauerregen macht sich bemerkbar, Oranienburgs Feuerwehrleute hatten am Mittwoch bislang alle Hände voll zu tun. „Im Vergleich zu gestern ist es zwar nicht so viel, aber doch noch eine Menge“, erklärt Friedrichsthals stellvertretender Ortswehrführer Jens Pamperin. In Germendorf war die Wehr am Nachmittag im Einsatz, weil die Straße an der Bushaltestelle überflutet war.

„Vorher gab es noch einen Einsatz in Wensickendorf. Dort waren Bäume auf eine Straße gefallen, die klein geschnitten werden mussten“, so Pamperin weiter. Aktuell sei die Feuerwehr Innenstadt noch in Birkenwerder, um bei einem Einsatz mit der Drehleiter auszuhelfen. Zudem löste auch noch die Brandmeldeanlage bei Kaufland aus. „Das war aber ein Fehlalarm“, so Jens Pamperin.

Viele Einsätze schon am Dienstagabend

Auch das Unwetter vom Dienstagabend hatte zu mehreren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. In der Oranienburger André-Pican-Straße war die dortige Senke unter der Eisenbahnbrücke in kürzester Zeit mit Wasser vollgelaufen. Niemand kam mehr durch. Einige, die sich doch hindurch wagten, verloren sogar ihre Nummernschilder. Der Abschnitt zwischen Lehnitzstraße und Fußballstadion musste vollgesperrt werden.

Auch in der Bernauer Straße kam es nach dem Unwetter zu Verkehrsbehinderungen . Im Bereich der Neustadt war an einigen Stellen die Straße überflutet. Auch dort sind Kennzeichentafeln abgefallen. Wer seine Nummernschilder vermisst, sollte bei der Oranienburger Polizei nachfragen, 03301/8510. In der Oranienburger Mittelstraße war eine Tiefgarage durch den Starkregen mit Wasser vollgelaufen.

Auf der B 273 waren zwischen Schmachtenhagen und Wensickendorf zehn Bäume umgefallen. Die Straße war während der Aufräumarbeiten gesperrt.

Von MAZonline