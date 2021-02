Debatte um Bürgermeister: Das sagt Stadtvorsteher Dirk Blettermann

Oranienburg

Es rumort gehörig im politischen Oranienburg. Fraktionsübergreifend mehren sich die kritischen Stimmen – dabei stets im Fokus: Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). CDU-Vizefraktionschef Christian Howe brachte in der Vorwoche gar ein Amtsenthebungsverfahren ins Spiel (MAZ berichtete).

In der Kritik: Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke. Quelle: Steffi Rose

Einer, der alle Seiten und Facetten des politischen Handelns und Wirkens kennt, ist Dirk Blettermann. Der 54-jährige SPD-Politiker ist seit Juni 2019 Vorsitzender der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung (SVV) und bekanntermaßen jemand, der seine eigene Meinung vertritt. Auch zum aktuell vorherrschenden frostigen Klima in der Stadtpolitik positioniert er sich klar: „Kritik ist immer legitim. Auch ein Bürgermeister muss damit umgehen können. Aber was nun teilweise gefordert wird, finde ich schon sehr hart. Bei aller Kritik sehe ich keine ausreichenden Gründe für ein angestrebtes Abwahlverfahren von Alexander Laesicke.“

Blettermann sieht für sich nur begrenzte Möglichkeiten

Als Stadtverordnetenvorsteher ist Blettermann sowohl mit den Fraktionen, als auch mit der Stadtverwaltung in regem Austausch. „Ich würde mein Verhältnis zu Alexander Laesicke als sachlich und konstruktiv bezeichnen. Wir sagen uns auch mal die Meinung und haben unterschiedliche Ansichten, aber das gehört zum guten, demokratischen Diskurs dazu“, findet der 54-Jährige. Auch mit nahezu allen Fraktionsvorsitzenden führte Blettermann in den vergangenen Tagen intensive Gespräche. „Meine Möglichkeiten als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung sind natürlich begrenzt, dennoch versuche ich, in Gesprächen einen gemeinsamen Nenner zu finden.“

Abwahlverfahren nicht begründbar

Ein Abwahlverfahren des Bürgermeisters ist in seinen Augen nicht zielführend. „Es bedarf hoher Hürden, um einen Bürgermeister seines Amtes zu entheben“, weiß Blettermann. „Man muss aber auch klar sagen, dass man bei aller Kritik auch akzeptieren muss, wenn ein Bürgermeister demokratisch für acht Jahre gewählt wurde.“ Der Stadtverordnetenvorsteher sieht schließlich alle Beteiligten in der Pflicht: „Sollte es gravierende Verfehlungen seitens des Bürgermeisters geben, dann muss er natürlich auch dafür geradestehen. Aber das sehe ich in diesem Fall nicht. Wenn die Stadtverordneten mit der Umsetzung der Beschlüsse nicht zufrieden sind, dann ist es ihr gutes Recht, da nachzufragen und Druck auszuüben.“

Rückkehr zur demokratischen Sacharbeit gefordert

Generell wünscht sich Blettermann eine Rückkehr zur demokratischen Sacharbeit, um vor allem der Stadt Oranienburg gerecht zu werden. „Über allem sollte immer stehen, alles für unsere Stadt zu ermöglichen. Dafür arbeiten alle Beteiligten hart und sind bemüht, die Sorgen und Nöte der Bürger ernst zunehmen und Bedürfnissen gerecht zu werden.“

Tonaussetzer bei Livestream der Fachausschüsse

Doch nicht nur die Debatte um die Arbeit von Alexander Laesicke beschäftigte in den vergangenen Tagen die Kreisstadt. Zeitweilige Tonaussetzer bei den Livestreams der Ausschusssitzungen sorgten für Stirnrunzeln und Unverständnis. Drei Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung hatten sich auf datenschutzrechtliche Bestimmungen berufen, so dass ihre Redebeiträge bei der Übertragung ins Netz nicht zu hören waren. Dirk Blettermann hat dazu ebenfalls eine klare Meinung: „Auch ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich zunächst davon ausgegangen bin, dass es sich um einen technischen Fehler bei den Livestream-Übertragungen handelt. Als ich dann erfahren habe, warum das so gehandhabt wurde, fand ich das nicht gut.“

Datenschutzrichtlinien müssen respektiert werden

Für den 54-Jährigen gibt es in dieser Diskussion zwei Sichtweisen, die man akzeptieren müsse. „Wir haben bei der jetzigen Debatte ein bisschen das Dilemma, dass wir zum einen das Recht auf Datenschutz seitens der Fachbereichsleiter natürlich respektieren müssen. Beim öffentlichen Teil einer Sitzung hat jedoch der Bürger auch das Recht auf Information, was so momentan nicht gegeben ist.“ Für den Stadtvorsteher steht daher außer Frage, dass es vor der nächsten Ausschussrunde diesbezüglich eine Klärung geben muss, mit der alle Seiten leben können. „Wenn die Fachbereichsleiter weiterhin auf ihr Recht des Datenschutzes bestehen, sind die Dezernenten angehalten, die Vorträge der Fachbereichsleiter im Livestream zu übernehmen, so dass alle die Möglichkeit haben, diese zu verstehen.“

Von Knut Hagedorn