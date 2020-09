Deckschichterneuerung: Straßensperrungen in Sachsenhausen

Sachsenhausen

Ab dem kommenden Montag, 7. September 2020, wird die Straße „Zum Bahnhof“ im Bereich zwischen dem Bahnübergang bis einschließlich zum Kreisverkehr instandgesetzt. Zum einen wird die Deckschicht der Fahrbahn saniert, darüber hinaus der gepflasterte Innenring des Kreisverkehrs vollständig erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 16. Oktober 2020 abgeschlossen sein.

Folgende Sperrungen und Umfahrungsmöglichkeiten sind vorgesehen: Die Straße „Zum Bahnhof“ ist während der gesamten Bauzeit zwischen Bahnübergang und Kreisverkehr gesperrt, so auch die Carl-Gustav-Hempel-Straße im Bereich vom Kreisverkehr bis zur Straße „An den Dünen“. Fußgänger und Radfahrer können die Geh- und Radwege aber weiterhin uneingeschränkt benutzen.

Die nördliche und südliche Verbindung zwischen Friedrichsthaler Straße und Sophie-Scholl-Straße kann einschließlich Kreisverkehr befahren werden, der Verkehr wird wechselseitig über eine Baustellenampel geregelt. In der 42. Kalenderwoche muss der gesamte Baustellenbereich für voraussichtlich insgesamt vier Tage gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die östliche Verbindung: Carl-Gustav-Hempel-Straße, An den Dünen und der Straße Am Flöhnberg.

