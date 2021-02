Dem Bauernmarkt gehts an den Kragen: Die Bagger rücken an

Schmachtenhagen

In zwei alten Getreidehallen begann 1994 die Direktvermarktung von Landwirtschaftsprodukten der Agra GmbH, zugleich die Geburtsstunde des Oberhavel Bauernmarktes in Schmachtenhagen. Über zwei Jahrzehnte lang pilgerten tausende Besucher in den Oranienburger Ortsteil. Seit dem Vorjahr ist diese Ära Geschichte, der Bauernmarkt geschlossen und ohne Zukunft. Mit dem Bremer Oliver Wandel ist ein neuer Investor gefunden, der andere Pläne mit dem Gelände hat.

Die Bagger sind auf dem Gelände des ehemaligen Oberhavel Bauernmarktes. Quelle: Enrico Kugler

„Wir wollen einen attraktiven Ort schaffen, an dem sich die Menschen wohlfühlen und gerne verweilen“, blickt Christian Seidenstücker voller Vorfreude nach vorne, wenn er an die Neugestaltung des Geländes in Schmachtenhagen denkt. Der 52-jährige Bremer ist Mitgesellschafter der Caravanserei Oberhavel GmbH und dort verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit. Seit dem 1. Mai 2020 gehört der Bauernmarkt diesem Konsortium und die Pläne der Norddeutschen klingen vielversprechend. Eine Caravanserei soll viele Touristen nach Oberhavel locken. „Das Caravansegment ist nahezu am Explodieren, sehr viele Menschen verbringen inzwischen ihren Urlaub mit dem Wohnmobil“, begründet Seidenstücker die Idee. Und nun werden auch Fakten geschaffen in Schmachtenhagen.

Die Gebäude sind entkernt und ausgeräumt – alles bereit für den Abriss. Quelle: Enrico Kugler

Ab Mittwoch, 24. Februar 2021, werden schwere Bagger die Gebäude des früheren Oberhavel Bauernmarktes abreißen. „Wir haben ganz frisch die Genehmigung zum Abriss erhalten. Am Mittwoch geht es los und wir streben an, bis zum Wochenende mit dem kompletten Abriss fertig zu sein und alles fachgerecht entsorgt zu haben“, ergänzt Seidenstücker. In den vergangenen Tagen wurden bereits Vorarbeiten geleistet, die Gebäude entkernt. „Wir haben auch sämtliches Inventar aus den Gebäuden geschafft. Teilweise wurde es verschenkt oder auch verkauft, einige Sachen haben wir aber auch eingelagert und werden es später wiederverwenden.“ Das gesamte Bauvorhaben befindet sich weiterhin in einem schwebenden B-Plan-Verfahren, laut Seidenstücker ist man aber guter Dinge. „Wir haben immer wieder positive Resonanz erhalten, sowohl aus der Politik als auch aus der Bevölkerung.“

Soll soll das Gelände des ehemaligen Bauernmarktes in der Zukunft aussehen. Quelle: Caravanserei Oberhavel

Mit dem nun umgesetzten Abriss des ehemaligen Bauernmarktgeländes liegt man laut den Investoren im Zeitplan. „Wir sind von unserer Seite aus auf alles vorbereitet und würden lieber heute als morgen loslegen. Wir warten nun auf die weiteren Genehmigungen.“ Spätestens im Sommer dieses Jahres hofft man bei der Caravanserei Oberhavel GmbH auf eine endgültige Baugenehmigung. Auf dem Gelände sollen Themengärten, zwei große Gewächshäuser, Baumhäuser und kleine Häuser zum Übernachten entstehen, eine Fahrradstation, ein Restaurant und ein Hofladen. „Wir legen sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit und das mit regionaler Bindung. Da sind wir auch schon in Gesprächen mit regionalen Anbietern, demnach ist der Hofladen auch ein wichtiger Baustein“, so Seidenstücker. Wichtig ist den neuen Besitzern dabei, ein Angebot für jedermann zu schaffen. „Sicherlich wollen wir Qualität anbieten, aber wir bauen sicherlich keinen Luxus-Tempel. Unser Angebot soll erschwinglich für jeden Geldbeutel sein.“

Oliver Wandel (l.9 und Christian Seidenstücker. Quelle: Privat

Das im Nachbarort Wensickendorf ein Wasserstoffkraftwerk geplant ist, stört die Investoren aus Schmachtenhagen nicht, ganz im Gegenteil. „Wir begrüßen dieses Bauvorhaben sogar sehr. Die Heidekrautbahn soll ja zukünftig auch mit Wasserkraftstoff betrieben werden, von daher wäre es nur sinnvoll, auch ein entsprechendes Werk in unmittelbarer Nachbarschaft zu haben“, erklärt Christian Seidenstücker auf MAZ-Nachfrage. In den nächsten Tagen aber werden zunächst Bagger die letzten Reste des Bauernmarktes endgültig beseitigen.

Von Knut Hagedorn