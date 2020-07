Dem Imker über die Schulter schauen

Oranienburg

Zum mittlerweile vierten Mal nutzt der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann die politische Sommerpause, um sich Landwirtschaftliche Betriebe der Region vor Ort anzuschauen. So machte sich Lüttmann am Dienstag auf die Spur, um bei vier Betrieben im Landkreis Oberhavel Station zu machen. „Der Antrieb für diese von mir liebevoll getaufte ’Bauerntour’ war eigentlich 2017 die eigene Neugier. Gerade das Umland von Oranienburg ist sehr landwirtschaftlich geprägt“, erklärt der Landtagsabgeordnete die Hintergründe.

Andre Krugmann gibt vor Ort Einblicke in die Welt der Imkerei. Quelle: Knut Hagedorn

Unter anderem besuchte Björn Lüttmann zusammen mit seinen Parteikollegen Johannes Funke und Maren Curran die Imkerei Andre Krugmann in Oranienburg. Der 49-Jährige stammt ursprünglich aus Bernau, wohnt aber seit einigen Jahren in Oranienburg und betreibt seit 2017 seine Imkerei. Dabei begann Krugmann seine berufliche Karriere einst als Rechtsanwalt. „Ich war 20 Jahre Jurist, die Imkerei war eher ein Hobby nebenbei. Irgendwann wurde daraus aber mehr“, schaut Andre Krugmann zurück. Aus den zunächst angedachten zwei Bienenvölkern sind inzwischen über 200 geworden. Björn Lüttmann, selbst bekennender Honigliebhaber, tauchte vor Ort in die Welt eines Imkers ein, Krugmann und seine Mitarbeiter gaben gerne Einblick in die weitläufige Welt der Imkerei.

Seit Anfang des Jahres ist Andre Krugmann auch Gastgeber der Marktschwärmerei, wo einmal in der Woche Kunden die vorher online gekauften Waren von regionalen Anbietern auf dem Gelände der Imkerei abholen können. Die jeweiligen Erzeuger stehen dann beratend zur Seite. „Für mich ist das der erste Vorläufer eines Regionalladens, den ich mir sehr in Oranienburg wünschen würde, wo man alle Produkte der Region in einem Geschäft erwerben kann“, so Björn Lüttmann.

Von Knut Hagedorn