Dem Oranienburger Bürgerhaushalt sei Dank: Lehnitz hat eine Luftpumpenstation

Lehnitz

Schon ein wenig stolz stand Christian Studier vor der neuen Errungenschaft für den Oranienburger Ortsteil Lehnitz. Die Fahrradluftpumpenstation am Bahnhof übertraf schlussendlich all seine Erwartungen. „Oranienburg will immer mehr Fahrradstadt werden“, begründet Ortsbeiratsmitglied Christian Studier seine Einreichung der Idee in den Bürgerhaushalt der Stadt 2020, die es erst im zweiten Anlauf in die Umsetzung schaffte und am Mittwochmorgen eingeweiht wurde.

Oranienburg hat nun zwei Luftpumpenstationen für Fahrräder

„Die Umsetzung war nicht ganz so einfach wie sich das so mancher denkt. Zunächst ist der jetzige Standort vor dem Lehnitzer Bahnhof Eigentum der Bahn und dort benötigten wir erst eine Genehmigung und dann hatten wir fast vier Monate Lieferzeit für die Pumpe“, berichtet René Pieper vom städtischen Tiefbauamt. Das was nun aber umgesetzt wurde, lässt sich definitiv sehen. Für 3500 Euro wurde eine hochwertige Luftpumpenstation errichtet, mit entsprechendem Schild. Dazu wurde ein Fahrradständer errichtet, für einen besseren Halt beim pumpen. Damit hat Oranienburg nun zwei Luftpumpenstationen für Zweiräder, eine am Fahrradparkhaus in Oranienburg und nun eine in Lehnitz. Wobei laut Pieper die in Lehnitz nochmals deutlich hochwertiger ist und passend für drei Ventilanschlüsse ist.

Es darf gepumpt werden in Lehnitz. Quelle: Enrico Kugler

Und diese neue Pumpstation dürfte regen Anlauf haben, wie auch Sven Dehler vom Stadtplanungsamt anmerkt: „Hier führt ja nicht nur der Fernradweg, sondern auch der Havelradweg, der Seen- und Kulturradweg sowie die Deutschlandroute vorbei. Neben den Fahrradtouristen würden auch die zahlreichen Pendler von der Station profitieren.“ Und der Radweg wird gut genutzt. Das verrät eine Radzählstelle zwischen Lehnitz und Borgsdorf, die jeden vorbeifahrenden Radler erfasst. „Der Landkreis wertet die Daten dann aus, das ist vor allem für den Radtourismus wichtig“, so Dehler weiter. Auch der Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig zeigte sich begeistert von der neuen Anschaffung und sieht einen weiteren Nährwert für den Ort. „Jetzt hoffen wir mal alle das wir auch lange Freude an der Station haben werden und das sie von Vandalismus verschont bleibt“, sprach der Ortsvorsteher und nutzte als erster die neue Station zum Luftaufpumpen in sein Rad.

Von Knut Hagedorn