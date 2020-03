Tierpark macht pro Woche Verluste bis zu 50.000 Euro: Dem Freizeitpark droht das Aus

Germendorf

Kinder toben durch das weitläufige Gelände, die riesigen Dinos im Dinosaurierpark geben ihr Furcht einflößendes Knurren von sich, die neugierigen Tiere lassen sich von den Besuchern füttern. Was bis vor kurzem noch im Tier- und Freizeitpark Germendorf an der Tagesordnung war, ist nun seit der Schließung auf Grund des grassierenden Corona-Virus erst einmal nicht mehr möglich.

Hohe Verluste durch die Schließung

„Seit dem 18. März hat unser Park geschlossen“, so Geschäftsführer Torsten Eichholz (53). Und die Situation für Betreiber und Angestellte ist kritisch. „Die 43 Mitarbeiter des Tierparks musste ich bereits auf Kurzarbeit setzen.“ Sie versorgen die derzeit etwa 600 Tiere auf dem 70 Hektar großen Gelände lebenden Tiere. Noch. Denn: „Wir fahren jetzt pro Woche Verluste zwischen 40 000 und 50 000 Euro ein“, erzählt der hörbar besorgte Tierpark-Chef am Telefon.

„Uns geht es wirklich beschissen“, findet er deutliche Worte für die aktuelle Situation. „Auch die Mieter der Stände auf dem Gelände des Tierparks haben derzeit wirklich zu kämpfen.“ Der wirtschaftliche Gesamtschaden sei noch gar nicht abzusehen.

Noch in der letzten Woche war der Tierpark bei bestem Wetter gut besucht. Quelle: Robert Roeske

Rücklagen reichen noch etwa zwei Wochen

Natürlich habe er über die guten Jahre Rücklagen gebildet, so Torsten Eichholz, der den Tierpark seit dem Tod des Gründers Horst Eichholz im Mai 2017 führt. „Aber die reichen in der momentanen Situation vielleicht noch zwei Wochen.“ Im allerschlimmsten Falle – sollten die Beschränkungen der Bundesregierung nicht wie geplant am 19. April enden – würde dies wohl das Aus für das bei Familien so beliebte Ausflugsziel bedeuten. „Dann werden wir wohl schließen müssen“, bestätigt Torsten Eichholz die äußerst angespannte Situation. Auch das vermietete Strandhotel und die angeschlossene Gastronomie ist derzeit geschlossen, dort sind etwa 25 Mitarbeiter betroffen. „Es dürfen ja keine Zimmer mehr zu touristischen Zwecken vermietet werden.“

Wer dem Tierpark helfen möchte, kann dies aktuell auf zwei Wegen tun. „Unsere Tiere freuen sich immer über frisches Obst und Gemüse“, so Eichholz. Damit die Futterspenden abgestellt werden können, sind die Schranken des Parkplatzes geöffnet. „Das Futter kann dann am Kassenhaus abgestellt werden.“ Auch ein Spendenkonto für den Tier- und Freizeitpark gibt es ebenfalls. Torsten Eichholz wünscht sich vor allem eines: „Ich hoffe dass die Bestimmungen bald etwas gelockert werden und wenigstens ein paar Besucher wieder in den Tierpark können. Das würde uns schon eine große Last nehmen, und unser Park ist ja sehr weitläufig.“

Das Brüllen der Dinos verhallt in diesen Tagen ungehört. Quelle: Robert Roeske

Hamsterkäufer machen Tierpark-Chef wütend

Doch Torsten Eichholz bringt auch Kritik an. „Ich denke, dass ein früheres und strengeres Handeln seitens der Regierung viel hätte verhindern können.“ Es sei abzusehen gewesen, was passiert, findet er. Seiner Meinung nach werden auch viele Betriebe die Krise nicht überstehen.

Und noch etwas regt den 53-Jährigen auf: Die Hamsterkäufer. „Die Leute sollen doch einfach mal auf dem Teppich bleiben. Sich am Ende um Klopapier zu kloppen, das ist doch unter aller Würde“, findet er klare Worte für das Verhalten einiger Mitmenschen.

Die Informationen zum Spendenkonto finden Sie auf www.freizeitpark-germendorf.de unter dem Stichpunkt „Förderverein“.

