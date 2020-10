Den Landkreis Oberhavel per Bus entdecken

Oranienburg

Zum mittlerweile fünften Mal lädt die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (Tko) zur „ Erntedank“-Bustour ein. Wie gewohnt wird dabei Mitarbeiterin Vivienne Netzeband die Tour begleiten, die um 9 Uhr an der Tourist-Information startet.

Der Bauernhof Koch in Großmutz gehört mit zur Tour. Quelle: Alexander Christoph

„Mir liegt es sehr am Herzen den Menschen unsere Region aus einer etwas anderen Sichtweise zu präsentieren“, so Netzeband. Erster Haltepunkt ist das Oranienwerk, wo ein Frühshoppen organisiert ist. Weitere Stationen sind der Bauernhof Koch in Großmutz, die Grazer Regionalprodukte GmbH in Gransee, die Bergsdorfer Agrar GmbH und als Abschluss der Tour der Apfelhof Wähnert in Hoppenrade. „Dort ist gerade mächtig was los, die Mostpresse läuft auf Hochtouren“, so Netzeband.

Der Apfelhof Wähnert in Hoppenrade ist die letzte Station der „Erntedank“-Bustour. Quelle: Martina Burghardt

Gegen 18 Uhr soll die Tour dann wieder in Oranienburg enden. 50 Euro kostet die Teilnahme an der Bustour – die Fahrt, Mittagessen und Kaffeetrinken sind in dem Preis enthalten. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Diese ist möglich in der Tourist-Information Oranienburg, Schloßplatz 2, Telefon (03301) 600 81 10

Von Knut Hagedorn