Denise Deutsch: „Oranienburg und sein Umland haben sehr viel zu bieten“

Oranienburg

Die Corona-Pandemie und seine Auswirkungen hat viele Wirtschaftsbereiche vor große Probleme gestellt. Die Tourismus- und Freizeitindustrie gehörte vor Corona zu einem der stark wachsenden Wirtschaftszweige weltweit. Auch für die Stadt Oranienburg und das Umland hat die Tourismusbranche einen enormen Stellenwert. Tourismusförderung, Tourismusgestaltung und Tourismusmarketing sind die touristischen Kernthemen, die der Tourismusverein Oranienburg und Umland e. V. seit 1997 bearbeitet. Seit drei Jahren ist die 34-jährige Denise Deutsch Geschäftsführerin des Tourismusvereins und spricht im MAZ-Interview über Pläne, Ziele, Absagen und Hoffnungen.

Die Corona-Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Wie würden Sie ihren Arbeitsalltag umschreiben und was hat sich verändert?

Die beruflichen Abläufe haben sich seit einem Jahr komplett verändert, nichts ist mehr so wie es einmal war. Sehr viel passiert über Onlinekanäle, was ab und an gut ist, aber mir fehlen die sozialen Kontakte. Es gibt auch viele Mitglieder bei uns im Verein, die sind nicht so onlineaffin und da ist es dann nochmals ein wenig schwieriger.

215 Mitglieder umfasst der Tourismusverein Oranienburg und Umland. Wir würden Sie die Lage ihrer Mitglieder aktuell einschätzen?

Das ist sehr unterschiedlich, da wir ein breitgefächertes Portfolio unter unseren Mitgliedern haben. Es gibt Branchen, denen geht es trotz der Coronakrise noch gut. Dann gibt es aber natürlich Bereiche wie die Gastronomie, die Händler oder Hoteliers, denen geht es sehr schlecht. Schön zu beobachten ist aber auch, dass einige versuchen kreativ zu sein oder Nischen zu besetzen, wie zum Beispiel der Spargelhof Kremmen mit seinem Drive-In oder Cook Rein aus Oranienburg, die viel außer Haus machen.

Seit März 2020 steht nahezu alles Touristische still in Oranienburg und dem Umland. Wie war die Situation vor Corona?

Ich würde schon behaupten, dass der Landkreis Oberhavel geboomt hat. Gerade was die Wassertouristik betrifft, aber auch bei Wander- und Radfahrtouristen hatten wir einen enormen Zulauf. Man hat aber auch wegen der großen Nachfrage damals schon bemerkt, dass es noch einige Defizite gibt, so fehlten teilweise ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten für Kurzreisende.

Denken Sie, dass die Coronakrise die Branche und die vorhandene touristische Attraktivität Oberhavels zurückwirft?

Die Angst und Sorge ist schon vorhanden, dass einige diese Pandemie wirtschaftlich nicht überstehen werden. Aber einen enormen Rückgang an Gästen wird es nicht geben, da bin ich mir ziemlich sicher, das zeigen jetzt schon die vielen Anfragen für die Zeit, wenn Reisen wieder möglich ist.

Wie ist Oranienburg und das Umland touristisch im Vergleich zu anderen Regionen in Brandenburg aufgestellt?

Sehr gut würde ich sagen, gerade was den Vergleich mit Regionen in Brandenburg anbelangt, braucht man sich nicht zu verstecken. Oranienburg und das Umland haben sehr viel zu bieten. Für die Zukunft sehe ich noch Entwicklungsmöglichkeiten im Wassertourismus und beim Radwegeausbau. Auch digital haben wir noch Luft nach oben.

Wenn ein Tourist zu Ihnen kommt und fragt, warum er in Oranienburg und dem Umland Urlaub machen soll – was würden Sie ihm sagen?

Dass man in unserer Region sehr vielfältige Möglichkeiten hat. Die Natur ist weitläufig und einladend, zudem haben wir sehr viel Wasser in der Region zu bieten und schon ein gut ausgebautes Radwegenetz. Des Weiteren bieten wir mit Schlössern, Museen und Herrenhäusern eine große Auswahl an Kulturgütern. Attraktiv ist natürlich auch die Nähe zu Berlin.

Welche Aktivitäten waren für das Jahr 2021 geplant und mussten bereits ausfallen?

Leider gab es da schon etliche Veranstaltungen, die coronabedingt nicht stattfinden konnten. Wir hatten eine Bustour geplant unter dem Motto „Für Mitglieder zu Mitgliedern“. Das war nicht umsetzbar. Auch unser traditionelles Bowlingturnier konnte nicht stattfinden. Zudem unterstützen wir seit Längerem auch die Citygemeinschaft Oranienburg bei den Veranstaltungen „Koofen und Schwofen“ oder auch bei der Lichternacht. Ersteres musste ja leider bereits abgesagt werden. Für die Lichternacht haben wir die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.

Wird es überhaupt noch Veranstaltungen im Jahr 2021 geben können?

Das hoffen wir doch sehr. Sicherlich ist es nicht immer leicht, mit viel Engagement Dinge zu planen, die dann doch nicht umsetzbar sind. Aber wir bleiben am Ball. Aktuell sind wir in den Planungen für unseren Regionalmarkt im Schlosspark, der immer am letzten Septemberwochenende stattfindet. Wir möchten ihn gerne durchführen, aber keiner kann genau sagen, was in drei, vier Monaten sein wird. Das erschwert natürlich die Planungen. Natürlich ist es teilweise frustrierend, wenn man Dinge plant und sie dann doch gestrichen werden. Wir sind aber jetzt auch mittendrin in den Plänen für die Weihnachtszeit, es war schon sehr schade, dass es im Vorjahr nicht möglich war, einen Weihnachtsmarkt durchzuführen.

Was wünscht sich Frau Deutsch für die Zukunft?

Dass wir einfach weiterhin aktiv und motiviert bleiben und gemeinsam durch diese schwere Zeit gehen. Wir versuchen viel im Hintergrund zu machen, versuchen den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und dass wir irgendwann diese Pandemie überstanden haben und wir ein „normales“ Leben führen können.

Von Knut Hagedorn