„Der Erste und beste Döner in Oranienburg“: Carollis – im Imbisswagen gegenüber fing alles an

Ein Imbisswagen in der Breiten Straße in Oranienburg – damit begann am 12. August 1990 die mittlerweile 30-jährige Geschichte von Carollis in Oranienburg. „Der erste und beste Döner in Oranienburg“, da sind sich die Inhaber Carlos (59) und Ayse Aydin (49) einig. Und auch darin, dass der Schritt damals so kurz nach dem Mauerfall jede Menge Mut gekostet hat. „Viele haben uns damals davon abgeraten“, erzählen die Berliner. Die Zeiten seien so kurz vor der Wiedervereinigung noch sehr unruhig gewesen, erinnert sich Ayse Aydin. „Die Wahl fiel auf Oranienburg, weil es einfach die nächstgrößere Stadt in der Nähe von Berlin war“, begründet sie die Auswahl des Standortes.

Start mit kleineren Schwierigkeiten

Der Mut, sich gegen alle Bedenken doch mit einem Dönerimbiss selbstständig zu machen, wurde belohnt. „Wir wurden von Anfang an super von den Oranienburgern aufgenommen“, blickt Carlos Aydin zurück. „Hätte man uns hier nicht haben wollen, hätten wir es auch nicht gemacht“, ergänzt seine Frau. Ganz problemlos lief der Start in die Selbstständigkeit aber dennoch nicht. Dies habe aber vor allem daran gelegen, dass Imbisswagen zum damaligen Zeitpunkt sehr begehrt gewesen seien. „Jeder wollte irgendwas machen, da war das gar nicht so einfach“, erzählt die 49-Jährige.

In einem Imbisswagen begann die mittlerweile 30-jährige Geschichte von Carollis. Quelle: privat

Der Imbisswagen lockte von Anfang an Kundschaft in die Breite Straße, bis dann 16 Jahre später im Herbst 2006 der Umzug in ein Geschäftshaus schräg gegenüber des Imbisswagens erfolgte. „Der Bereich wurde für Parkplätze für die Landesgartenschau benötigt“, erläutert Carlos Aydin. Die Kunden folgten dem Unternehmerpaar. „Wir haben Stammkunden, die uns seit mittlerweile 30 Jahren begleiten“, freut sich Ayse Aydin. Manche Kunden, die heute mit ihren Kindern in den Imbiss kommen, seien damals selbst noch Kinder gewesen. „Ein Kunde hat sich sogar auf einem alten Foto unseres Imbisswagens wiedererkannt“, berichtet Chef Aydin. Im Februar 2017 folgte ein weiterer Umzug, der neue Imbiss befindet sich nur wenige Meter neben dem alten Geschäft in der Breiten Straße 6. „Der große Laden hat sich auf Dauer einfach nicht rentiert, da muss man dann Prioritäten setzen und sich verkleinern“, begründet Ayse Aydin ehrlich.

Eisladen komplettiert das Angebot

Und das, obwohl es auch an prominenter Kundschaft nicht mangelte: Frank-Walter Steinmeier, Matthias Platzeck, Manfred Stolpe und sogar der norwegische Botschafter waren schon bei den Aydins zu Gast. Mit dem „Eisladen Oranienburg“, der 2018 direkt neben dem Dönerimbiss eröffnet wurde, ist das Geschäft für das Ehepaar komplett. „Wir wollen die Qualität einfach dauerhaft hoch halten“, erklärt das Paar. Das gelte sowohl für den Döner als auch für das Eis.

Auch heute noch fühlt sich Familie Aydin in Oranienburg sehr wohl. Quelle: privat

Auch nach 30 Jahren fühlen sich die Aydins noch wohl in Oranienburg. „Wir sind wie eine große Familie, auch wenn wir anfangs gegenseitig etwas skeptisch waren“, erinnert sich auch Vermieter Joachim Schulze. Familie Aydin bedankt sich vor allem bei den Oranienburgern, die der Familie seit langer Zeit die Treue halten. „Herzlichen Dank auch an die Oranienburger Stadtverwaltung, vor allem an den Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke und den Landkreis Oberhavel für die gute Unterstützung“, erklärt Carlos Aydin, der sich auch immer wieder für gesellschaftliche Belange in der Stadt engagiert.

Keine Gedanken ans Aufhören

Auch die Coronapandemie ging nicht ganz spurlos an Carollis vorbei. „Die Anfangszeit war wirklich bitter“, erzählt der Chef, „aber dann hat es sich zum Glück eingespielt.“ Ans Aufhören denken die Aydins noch lange nicht. „Wir wollen gern weitermachen, bis wir irgendwann in Rente gehen“, sagt Ayse Aydin. Und ihr Ehemann ergänzt: „Wenn uns die Oranienburger weiter die Treue halten, hängen wir noch einmal 30 Jahre dran.“

