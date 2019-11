Rund 100 Gäste kamen am Freitag an den Ort des einstigen Jüdischen Bethauses in der Oranienburger Havelstraße, um der Opfer der November-Progrome im Jahr 1938 zu gedenken. Bürgermeister Alexander Laesicke und Astrid Ley von der Gedenkstätte Sachsenhausen fanden eindringliche Worte, zum Gedenken eingeladen hatten zudem die Jüdische Gemeinde Oberhavel sowie die christlichen Gemeinden Oranienburgs