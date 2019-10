Zwischen Schule und Klimaschutz

Oranienburg

Über zu wenig Abwechslung in seinem Leben kann sich Tobias Fiedler derzeit wahrlich nicht beklagen. Der 16-jährige gebürtige Oranienburger ist eines der treibenden Gesichter hinter der „Fridays for Future“-Initiative (FFF) in Oberhavel. Er plant, organisiert, motiviert und treibt nicht nur seine Mitstreiter an. Hunderte Nachrichten fließen täglich durch sein Handy, oft ist er erster Ansprechpartner geht es um Organisation, Aktionen oder Rückfragen nicht nur zum Thema „ Fridays for Future“. Denn auch im Jugendbeirat der Stadt Oranienburg engagiert sich der angehende Abiturient. Als dessen Sprecher hat er sich in der Lokalpolitik bereits ein Gesicht verschafft, ist immer wieder gefragt, wenn es um die Belange der Jugendlichen in der Kreisstadt geht.

Mehr Menschen für das Thema gewinnen

Dass sich sein Alltag seit Monaten sieben Tage in der Woche nicht mehr nur um die Schule – Tobias Fiedler absolviert gegenwärtig die zehnte Klasse am Louise-Henriette-Gymnasium in Oranienburg – sondern auch um den Kampf gegen den Klimaschutz dreht, das hatte Tobias Fiedler so nie geplant. „Ich bin da irgendwie reingerutscht“, blickt er zurück auf den Anfang des Jahres. „Eigentlich war ich politisch gar nicht mal so sonderlich engagiert.“ Eine Freundin habe ihn dann „einfach mal mitgeschleppt zu einer Demo nach Berlin“. Dort stand er plötzlich in der ersten Reihe, und leckte Blut. Nur wenige Tage später riefen zahlreiche Umweltinitiativen bundesweit zur „Wir haben es satt“-Demo nach Berlin. Zehntausende kamen, um sich für eine Agrar- und Ernährungswende in Deutschland stark zu machen. Unter ihnen Tobias Fiedler. „Dass sich so viele Menschen zusammenschließen, um sich für ein Thema einzusetzen, das sie nicht kalt lässt, war ein beeindruckendes Gefühl“, erinnert er sich. Der damals 15-Jährige fand Spaß daran, sich für den Klimaschutz zu engagieren. Auch, weil das Thema ihn ansprach und mitnahm. „Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Menschen für das Thema gewinnen. Es geht für uns alle um unsere Zukunft und darum, zu verhindern, was nicht mehr rückgängig gemacht werden kann“, sagt er.

Tobias Fiedler während einer FFF-Veranstaltung in Oranienburg. Quelle: Nadine Bieneck

Dass er einst selbst eines der prägenden Gesichter der FFF-Bewegung in Oberhavel sein würde, damit hatte der Oranienburger „niemals gerechnet“. Er sei eingangs mit verschiedenen Leuten aus dem Organisationsstab auf Bundesebene, darunter Luisa Neubauer, wohl das Gesicht der deutschen FFF-Initiative – ins Gespräch gekommen. Anschließend wurde das Ganze zum Selbstläufer. „Man fängt irgendwo an, und dann steckt man ziemlich schnell mitten drin. Es werden ja immer Leute gebraucht, die anpacken und sich engagieren wollen“, erinnert sich der 16-Jährige.

Vieles ist möglich, wenn man sich einfach nur traut

Im Berliner Umfeld von FFF habe er eine Menge Erfahrung sammeln können, irgendwann jedoch für sich beschlossen, „dass ich in Oberhavel mehr gebraucht werde“. Auch der „enorme zeitliche Aufwand und die Fahrerei“, seien Argumente gewesen, sich verstärkt derin seiner Heimat noch in den Kinderschuhen steckenden Bewegung zu widmen. Inzwischen balanciert er vornehmlich zwischen Terminen mit den Ortsgruppen im Kreis sowie auf Landesebene, verfolgt auch weiterhin das Geschehen auf Bundesebene und engagiert sich nach wie vor auch weiterhin im Jugendbeirat, der alle ein bis zwei Wochen tagt. Zwischen all diesen Terminen bemüht er sich zudem, sowohl Schule als auch Privatleben nicht zu vernachlässigen. So ist er regelmäßig im Christlichen Jugendzentrum Oranienburg unterwegs, trifft sich dort gern mit Freunden und Kumpels. Von den Erfahrungen, die er in seinem derzeit sehr bewegten Leben sammelt, hofft Tobias Fiedler im späteren Berufsleben zu profitieren. Soziale Arbeit möchte er studieren, um anschließend mit Jugendlichen zu arbeiten. „Ich möchte gern junge Menschen in ihren Potenzialen fördern. Viele von ihnen schöpfen die Möglichkeiten, die sie in sich haben, kaum aus“, findet er. „Das ist schade. Ich erlebe immer wieder, was alles möglich ist, wenn man sich einfach nur traut.“

Von Nadine Bieneck