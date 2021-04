Der Sportplatz-Neubau läuft nach Plan: Ab September soll auf dem Areal trainiert werden

Friedrichshal

Im Waldgebiet hinter dem Friedrichsthaler Sportplatz sind seit Ende März die Bagger angerückt. Hier wird ein neuer Rasenplatz für den SV Friedrichsthal angelegt. Der bisher genutzte Trainingsplatz muss weichen, um Platz für den Neubau der Grundschule zu schaffen. Die Ausschreibungen hätten sich lange hingezogen, weil man die Baugenehmigung für den Fußballplatz zunächst nicht bekommen hatte, erklärt Ortsvorsteher Jens Pamperin, der lange für das Projekt gekämpft hatte.

„Parallel zum Ersatztrainingsplatz wird jetzt auch der Parkplatz gebaut“, erklärt der Ortsvorsteher weiter. Wichtig sei aus seiner Sicht, dass der neue Trainingsplatz in der kommenden Saison ab September wieder bespielbar sein solle. „Der Termin kann aus meiner Sicht momentan gehalten werden. Wir haben eine super Baufirma, da sind wir voll im Zeitplan.“

Hoffen auf den Grundschul-Baubeginn

Der neue Platz solle laut Jens Pamperin 63 Meter lang und 45 Meter breit werden – eine Sicherheitszone mit Ballfangnetzen inklusive. Auch eine Beleuchtung und Bewässerung werden in diesem Zuge auf der Anlage installiert, die laut Friedrichsthals Ortsvorsteher schon in den nächsten Wochen fertiggestellt werden solle. Ist der neue Trainingsplatz fertiggestellt, solle auch der Sportplatz selbst wieder auf Vordermann gebracht werden, erklärte Jens Pamperin.

Was den Parkplatz angeht, so könne es noch etwas dauern. Das sei aber nicht allzu schlimm, denn der Schulneubau ziehe sich ja auch noch hin, erklärt Friedrichsthals Ortsvorsteher weiter. Nachdem die Baugenehmigung für die neue, zweizügige Grundschule nun da sei, müssten die europaweiten Ausschreibungen in die Wege geleitet werden. Jens Pamperin hofft darauf, dass die Arbeiten dann im August starten und dann zwei Jahre dauern könnten.

Rund 2,4 Millionen Euro Fördermittel

„Die Schule platzt aktuell aus allen Nähten, wir brauchen den Neubau ganz dringend.“ Es sehe sogar so aus, dass man in der alten einzügigen Grundschule, die ursprünglich schon im Jahre 2009 geschlossen werden sollte, eventuell nochmal Container aufstellen müsste. „Deshalb ist es verdammt wichtig, dass es mit dem Neubau endlich losgeht. Die Stadtverwaltung gibt auch ihr Bestes, aber jetzt müssen wir erstmal eine Baufirma finden“, so Jens Pamperin.

In den künftigen Sport- und Schulcampus samt Ersatzneubau einer Sporthalle fließen rund, zusammen mit Eigenmitteln der Stadt, 5,25 Millionen Euro. Rund 2,4 Millionen Euro kommen aus Bundesmitteln. 2023 werden rund 1,7 Millionen Euro überwiesen, im Folgejahr noch einmal knapp 700 000 Euro aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ (SJK).

Von Marco Paetzel