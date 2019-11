Nach dem Reifenklau: Das sagt das Autohaus

Oranienburg

Zum wiederholten Mal ist das Renault Autohaus König in der Oranienburger Chausseestraße Opfer von dreisten Dieben geworden. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend entwendeten unbekannte Täter von diversen Neuwagen komplette Radsätze und stellten die Autos auf Holzpflöcke ab. Beim Autohaus herrscht Frust: „Mittlerweile fühlen wir uns als Selbstbedienungsladen“, heißt es aus der Geschäftsführung.

Aluminium-Schrott ist Ziel der Diebe

Das Autohaus ist am Wochenende nicht das erste Mal Opfer von Diebstählen geworden. „2017 waren es 110 Sätze Reifen, die uns gestohlen wurden. Im Vorjahr dann etwas mehr als 40“, so die Geschäftsführung auf MAZ-Nachfrage weiter. Für die Geschäftsleitung ein erheblicher finanzieller Schaden. „Leider zahlt da auch keine Versicherung mehr, da es einfach zu häufig vorkommt. Aber hinter diesen Diebstählen steckt auch Methode, was man deutschlandweit erkennen kann.“ Dabei geht es den Dieben laut dem Autohaus nicht vorrangig um die Reifen, die Diebe haben ein anderes Interesse. „Wir gehen davon aus, dass von den Reifen so keiner mehr an einem Wagen auftaucht. Es geht hier vorrangig um Aluminium-Schrott, da ist schon eine Sümmchen mit zu verdienen bei diesen Größenordnungen.“ Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. „Aber hinter diesen Diebstählen steckt großer logistischer Aufwand, das sind keine zufälligen Aktionen“, weiß man auch bei der Geschäftsleitung des Autohauses, dass wohl organisierte Banden hinter den Diebstählen stecken.

Weiterer Reifendiebstahl in Hennigsdorf

Seit 1996 ist das Autohaus in der Chausseestraße. An einen Standortwechsel denkt man laut Geschäftsleitung nicht. „Auch wenn wir gebeutelt sind, werden wir nicht weggehen. Das sind wir unseren vielen treuen Kunden einfach schuldig.“ Auch ein Autohaus in Hennigsdorf wurde am Wochenende Opfer von Dieben, dort wurden Räder im Wert von 20 000 Euro gestohlen.

Von Knut Hagedorn