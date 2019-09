Oberhavel - Gelbe Säcke haben ausgedient Die gelben Säcke haben ausgedient, jetzt kommt die Tonne. 75 000 Stück werden ab sofort an die Haushalte in Oberhavel verteilt. Der Anfang wird in Kremmen gemacht.

14 000 Tonnen mit dem markanten gelben Deckel stehen im Zwischenlager in Velten bereit. Fünfmal so viele werden bis zum Jahresende an die Haushalte in Oberhavel verteilt. Quelle: Fotos: Helge Treichel