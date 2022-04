Oranienburg

Erst kam die Corona-Pandemie dazwischen, zuletzt noch seine eigene Erkrankung: Längst hatte der im Sommer 2021 ins Amt eingeführte niederländische Botschafter Ronald van Roeden der Gedenkstätte in Sachsenhausen einen Besuch abstatten wollen. Am Donnerstag klappte es nun. Gedenkstättenleiter Axel Drecoll übernahm es persönlich, den Botschafter seiner Majestät des Königs der Niederlande mit der Gedenkstätte, ihren Ausstellungen und ihrem Umfeld vertraut zu machen.

Bis zu 4000 Niederländer waren in Sachsenhausen interniert

Der Botschafter erfuhr, dass bis 1945 etwa 3700 bis 4000 Frauen und Männer aus den Niederlanden in Sachsenhausen interniert waren, darunter auch 250 Juden, die meisten von ihren aber politische Häftlinge. Mindestens 2500 von ihnen haben den Aufenthalt in Sachsenhausen nicht überlebt. Viele von ihnen seien auf den Todesmarsch getrieben worden.

Antrittsbesuch des niederländischen Botschafters Ronald van Roeden in der Gedenkstätte Sachsenhausen: Gedenkstättenleiter Axel Drecoll gibt einen Überblick über die Ausstellungen. Quelle: Helge Treichel

Ronald van Roeden nahm die Informationen mit großem Interesse auf und erkundigte sich bereits auf der Lagerstraße nach den Gebäuden auf dem Gelände der heutigen Polizeihochschule. In der NS-Zeit waren hier zwischen 3000 und 4000 SS-Leute kaserniert. Und in Steinwurfweite befand sich die Inspektion der Konzentrationslager in ganz Europa.

Vorbereitung auf den nationalen niederländischen Totengedenktag

Für den Botschafter war der Besuch zugleich die Vorbereitung auf eine Gedenkveranstaltung, die seit zwei Jahrzehnten am 4. Mai in Sachsenhausen abgehalten wird – der nationale niederländische Totengedenktag, der mit zwei Schweigeminuten ab 20 Uhr sowie einer Gedenkfeier beim Nationalmonument auf dem Dam in Amsterdam begangen wird. In Sachsenhausen werden an diesem Tag bis zu 100 Gäste erwartet. Alle Niederländer in Deutschland sind dazu eingeladen, um unteranderem Kränze niederzulegen. Im Erschießungsgraben gibt es eine Gedenktafel für diese Opfergruppe.

Von Helge Treichel