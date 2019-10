Dicke Luft in Oranienburg: Zulassungsdienste fühlen sich beeinträchtigt

Oranienburg

„Wir haben das Gefühl, unser Berufsstand soll aus der Stadt Oranienburg verdrängt werden“, zeigt sich Sabine Melzer im MAZ-Gespräch enttäuscht – und mächtig angefressen. Sie steht mit ihrer Meinung nicht alleine da. „Wir möchten mit Respekt behandelt werden und einfach nur unseren Job ausüben“, haut Kerstin Stanke in die gleiche Kerbe. Es herrscht dicke Luft zwischen einigen Zulassungsdiensten der Stadt Oranienburg und der Zulassungsstelle des Landkreises.

Zulassungsdienste sehen sich in der Arbeit eingeschränkt

Die Kritik und der Unmut der Zulassungsdienste geht vor allem in Richtung Sachbereichsleiter Steven-Benjamin Scholle. „Die Mitarbeiter der Zulassungsstelle machen tolle Arbeit, aber gerade von Herrn Scholle erwarten wir mehr Kommunikation und einen strukturierten Umgang mit allen geschäftlichen Abläufen. Teilweise herrscht da in der Zulassungsstelle schon gehöriges Chaos“, urteilt Sam Fischer. „Wir werden in unserer Arbeit eingeschränkt. Es waren mal drei Mitarbeiter für unsere Dienste versprochen worden, die sind quasi nie da“, berichtet Kerstin Stanke. „Teilweise kommen wir auch bei Terminen nicht ran. Zudem dürfen wir nur zwei Stunden nach Beginn der Öffnungszeiten unsere Aufträge abgeben.“

Landkreis stellt sich der Kritik

Die Zulassungsstelle ist dem Landkreis Oberhavel untergeordnet: „Durch Krankheit oder Urlaub fallen natürlich auch einmal Kolleginnen und Kollegen aus, in den vergangenen Monaten lag die Anzahl der Mitarbeitenden, die nur Händlervorgänge bearbeitet haben durchschnittlich im Juli bei 3,5 Mitarbeitenden, im August bei 2,4 Mitarbeitenden und bei September bei 3,1 Mitarbeitenden“, so Pressesprecherin Constanze Gatzke auf MAZ-Nachfrage. Sie führt zudem weiter aus: „Zum 1. August 2018 wurden die Öffnungszeiten und der Organisationsablauf in der Kfz-Zulassungsstelle Oberhavel angepasst. Außerdem wurde die Anzahl der Mitarbeiter erhöht“, erklärt sie. „Für Händler und Gewerbetreibende wie Zulassungsdienste, Autohäuser und Versicherungsvertretungen – die gewerblichen Dienstleister machen 35% des Antragsvolumens insgesamt aus – wurde ein neuer, gesonderter Warteraum im 1. Obergeschoss in der Kreisverwaltung, Adolf-Dechert-Straße 1, eingerichtet.“

Kein Kassenautomat in der Zulassungsstelle

Auch einen Kassenautomaten – wie in anderen Landkreisen – hätte man gerne aus Sicht der Zulassungsdienste in Oranienburg, da die bisherigen Kassenschalter erst ab 9 Uhr geöffnet sind. Constanze Gatzke entgegnet aber: „Es stehen grundsätzlich Kartenzahlungsgeräte an den Arbeitsplätzen der Sachbearbeiter mit Zahlungsverkehr zur Verfügung, sodass außerhalb der Kassenzeiten jederzeit eine bargeldlose Zahlung per Girocard (EC-Karte) möglich ist. Zulassungs- oder Führerscheingebühren in der Verkehrsbehörde, Beurkundungen und Leistungen des Gesundheitsamts können dann direkt bei der Sachbearbeitung per Giro- oder Kreditkarte entrichtet werden. Auch Barzahlungen sind weiter möglich.“

Es gibt Unmut um die KFZ Zulassungsstelle in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Generell möchte man aber die Kommunikation unter allen Beteiligten verbessern, die seit dem Amtsantritt von Steven-Benjamin Scholle im Juni 2018 laut den Zulassungsdiensten kaum mehr möglich ist. „Wir sind keine Bittsteller, wir sind auch normale Kunden. Es gab viele Gespräche, wirklich zielführend waren die bisher nicht“, beschreibt Sabine Melzer die aktuelle Stimmungslage unter den Zulassungsdiensten.

Konspirative Zusammenarbeit erwünscht

Auch beim Landkreis Oberhavel wünscht man sich eine konspirative und respektvolle Zusammenarbeit mit allen gewerblichen Händlern und betont abschließend noch mal: „Die ergriffenen Maßnahmen waren von der gesamten Hausleitung beschlossen worden und sind keine Maßnahmen, die allein auf den Fachbereichsleiter Herrn Scholle zurückzuführen sind. Die Maßnahmen greifen gut und haben zu nachweislich kürzeren Wartezeit unserer Kunden geführt. Von einem chaotischen Laden ohne Struktur kann also keine Rede sein“, so Pressesprecherin Constanze Gatzke.

Von Knut Hagedorn