Oranienburg

Der Ausbau der nördlichen A 10 schreitet voran, immer wieder machen aber zeitlich begrenzte Vollsperrung den Verkehrsteilnehmern zu schaffen. Aktuell sind Brückenarbeiten an der Überführung Stolper Weg erforderlich. Hierzu werden beide Richtungsfahrbahnen der A 10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder komplett für den Verkehr dicht gemacht.

Umleitungen AD Oranienburg - AS Birkenwerder - AS Mühlenbeck Quelle: Detlev Scheerbarth

Los geht es am Freitag, 20. August, ab 22 Uhr und dauert bis Sonntag, 22. August, 14 Uhr. Da auch die nördliche Anschlussstelle Birkenwerder vom 18. August bis zum 4. Oktober nicht befahrbar ist, muss der Verkehr in Richtung Norden bereits in Mühlenbeck von der Autobahn runter und dann eine recht großräumige Umleitung nehmen. Für Fahrzeuge in Richtung Barnim ist der Umweg dagegen nicht ganz so weit bemessen.

Auch in Birkenwerder gibt es Einschränkungen

Die Umleitungsstrecke in Richtung Dreieck Havelland führt von der Anschlussstelle Mühlenbeck über die L 211 zum Oranienburger Ortsteil Lehnitz und von dort weiter auf der Kreisstraße (K 6504) und die Landesstraße 20 bis nach Velten. Von dort führt die Route zur L 177 und über die Anschlussstelle Hennigsdorf auf die A 111. Wer es bis dorthin geschafft hat, muss jetzt lediglich auf der A 111 bis zum Kreuz Oranienburg fahren, um von dann wieder auf die A 10 in Richtung Dreieck Havelland zu gelangen.

In der entgegengesetzten Richtung beginnt die Umleitungsstrecke am Kreuz Oranienburg mit der Auffahrt auf die A 111. An der Anschlussstelle Hennigsdorf geht es auf die L 177, weiter auf die L 20 und dann über die Berliner Chaussee zur A10-Anschlussstelle Birkenwerder.

Im Gegensatz zum südlichen Anschluss auf die A 10 in Birkenwerder ist zudem die nördliche Auf- und Abfahrt dort bereits ab Mittwoch, 18. August, ab 10 Uhr bis zum 4. Oktober, 15 Uhr, komplett dicht. Grund für die Verkehrseinschränkungen sind Arbeiten an der Fahrbahn. Das Abfahren aus Richtung Berlin und die Zufahrt in Richtung Hamburg ist während der Zeit der Sperrung nicht möglich.

