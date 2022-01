Die Bagger rollen an: Millionenschwere Investition fürs TAZ in Oranienburg startet

Oranienburg

Die Augen glänzen, bei jedem Schritt in Richtung des bereitstehenden Baggers merkt man Gerd Ritter die pure Vorfreude an. Der Kreisbrandmeister wird Hausherr des neuen Technik- und Ausbildungszentrums für den Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Oberhavels (TAZ), das in der Germendorfer Alle 16 b in Oranienburg in den kommenden Jahren entstehen wird. Am Freitagvormittag begannen auf dem Baufeld die ersten Abrissarbeiten.

Kreisbrandmeister Gerd Ritter. Quelle: Robert Roeske

„Es ist absolut spannend zu sehen, wie sich alles entwickelt und Stück für Stück in den kommenden Monaten vorangehen wird“, berichtet Gerd Ritter. Für den Kreisbrandmeister wird das TAZ einen Meilenstein für die Arbeit der Feuerwehren werden. „Mit der Fertigstellung des TAZ werden sich für uns Feuerwehrleute neue Welten eröffnen. Von einer dezentralen Ausbildung werden wir dann zu einer zentralen Ausbildung an einem Ort wechseln. Wir werden die modernsten Prüfungsmöglichkeiten und Top-Ausbildungsbedingungen haben.“

Landkreis-Dezernent Matthias Rink (l.) und Kreisbrandmeister Gerd Ritter schauen sich die Pläne vor Ort an. Quelle: Robert Roeske

Insgesamt werden in den kommenden Wochen rund 1 400 Quadratmeter bebaute Fläche abgerissen, darunter vier ehemalige Wohnungen, 20 Kachelöfen, 259 laufende Meter Regenrinnen sowie 21 Heizanlagen inklusive aller Anschlüsse. „Schon im Mai dieses Jahres wollen wir den ersten Spatenstich feiern“, informiert Matthias Rink, Dezernent für den Brand- und Katastrophenschutz, vor Ort. Der Abriss wird von der Gertner & Fettback GmbH aus Geltow durchgeführt, die Bauleitung hat die AGUA GmbH aus Angermünde übernommen. Den Auftragsvergaben sind öffentliche Ausschreibungen vorausgegangen.

Bereits vor Ort wird der Müll nach dem Abriss getrennt. Quelle: Robert Roeske

Der Landkreis Oberhavel wird 15 Millionen Euro in das neue TAZ investieren. Bis Ende 2023 ist die Fertigstellung geplant. „Das TAZ wird das neue Herzstück der Feuerwehren Oberhavels, wir möchten mit dem Neubau die Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner würdigen, indem wir beste Voraussetzungen für die Einsätze der Kameradinnen und Kameraden schaffen“, so Matthias Rink.

Das gesamte Gelände wird nun beräumt. Quelle: Robert Roeske

Auf dem 4 700 Quadratmeter großen Grundstück wird ein zweigeschossiges Gebäude entstehen, das für die Anforderungen an den modernen Brand- und Katastrophenschutz ausgestattet sein wird. Neben Räumen für die Katastrophenschutzeinheit, in denen unter anderem in einer Atemschutzwerkstatt Übungen und Trainings durchgeführt werden können, Räumen für die Schlauchpflege und die Lagerung der Ausstattung, einer großen Fahrzeughalle, einer Funkwerkstatt, einem Pumpenprüfstand sowie Sanitär- und Umkleideräumen, wird es zahlreiche hochmoderne Schulungsräume geben. Sie bieten optimale Arbeitsbedingungen für die Ausbildung im Brand- und Katastrophenschutz. „Bei der Planung haben meine Stellvertreter, die Kreisfeuerwehrausbilder, die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten und ich intensiv mitwirken können, da wir die Wünsche und Bedürfnisse aus zahlreichen Gesprächen mit den Feuerwehrleuten Oberhavels am besten kennen“, freut sich Kreisbrandmeister Gerd Ritter.

So soll das TAZ nach Fertigstellung aussehen. Quelle: Landkreis Oberhavel

Zu dem Gebäude kommen nach derzeitiger Planung noch einmal 18.000 Quadratmeter Außenfläche für Brand- und Katastrophenschutzübungen, die ebenfalls keine Wünsche offen lassen werden. „Neben einem Feuerwehrturm, von dem aus Einsätze simuliert werden können, sind ebenso ein Löschteich, eine Böschung mit Schacht sowie ein Gleis- und Autobahnabschnitt geplant, an denen technische Hilfestellungen, beispielsweise nach Verkehrsunfällen, geübt werden können. Künftig wird damit eine so vielfältige Ausbildung wie noch nie möglich werden. Mittelfristig erwarten wir uns durch die Investition auch positive Effekte auf die Mitgliederzahlen der aktiven Einsatzkräfte und im Nachwuchsbereich. Denn so lebenswichtig die Arbeit der Feuerwehren im Notfall ist, das Ehrenamt soll natürlich auch Spaß machen. Ziel des TAZ ist es daher auch, die Motivation für das Ehrenamt in der Feuerwehr zu stärken“, betont Rink. Das Gelände befindet sich in verkehrsgünstiger Lage am nordwestlichen Stadtrand von Oranienburg. Die Auffahrt zur B 96 neu befindet sich in nur etwa 1.300 Metern. „Der Standort ermöglicht uns erstmals die Ausbildung unserer Kameradinnen und Kameraden mit der modernsten technischen Ausstattung an einem zentralen Ort, der für alle Oberhaveler Kameradinnen und Kameraden – ob aus Nord oder Süd – eine schnelle Erreichbarkeit sicherstellt“, so Kreisbrandmeister Gerd Ritter.

Landwirtschaftliche Schule zieht in das neue TAZ

Das Feuerwehrtechnische Zentrum in Gransee ist zu klein und genügt den Anforderungen an einen modernen Standort nicht mehr. 2017 hatte der Kreistag daher beschlossen, das Feuerwehrtechnische Zentrum in Oberhavel zu einem Technik- und Ausbildungszentrum (TAZ) für den Brand- und Katastrophenschutz weiterzuentwickeln. Im Jahr 2018 fiel nach ausgiebigen Abwägungen die Entscheidung, dass das TAZ an der Germendorfer Allee 16b in Oranienburg – nahe der Polizeiinspektion Oranienburg in Oranienburg-Eden – entsteht. Gleichzeitig wird die Landwirtschaftsschule Luisenhof des Landkreises Oberhavel ihr neues und zeitgemäßes Zuhause im TAZ finden. Die Landwirtschaftsschule ist die älteste, durchgängig existierende Landwirtschaftsschule Deutschlands. Sie erfüllt für den ländlichen Raum im Landkreis Oberhavel und darüber hinaus eine wichtige Aufgabe und bietet ein Aus- und Weiterbildungsspektrum von der Landwirtschaft bis zur Hauswirtschaft. Mit dem Neubau ergeben sich somit auch für die Landwirtschaftsschule neue Perspektiven für die Angebotspalette. Dabei ist es der Einrichtung wichtig, ihre langjährige Geschichte zu bewahren.

Von Knut Hagedorn