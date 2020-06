Hohen Neuendorf

Die Erde und ihre Lebewesen ganz genau unter die Lupe nehmen – dazu lädt die Ferienuni (fUNI) Oberhavel in der ersten Woche der Herbstferien ein. Unter dem Titel „Wir erkunden Lebenswelten“ befasst sie sich in diesem Jahr mit Flora, Fauna, Wetter, Umweltschutz und mehr. Was genau die Themen sein werden, das dürfen Kinder und Jugendliche in gewohnter Manier selbst entscheiden. Denn: „Bei der fUNI geht es vor allem darum, dass die Teilnehmenden die Inhalte und Abläufe mitbestimmen“, so Mitorganisator und Hohen Neuendorfs Streetworker Andreas Witt. „Kinder, die sich gut in einem Thema auskennen, können sogar eigene Workshops leiten.“

Austragungsort ist die Grundschule Niederheide in Hohen Neuendorf

Die fUNI ist ein gemeinsames Projekt der Städte Oranienburg, Henningsdorf und Hohen Neuendorf. An der fUNI können Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren teilnehmen. In diesem Jahr ist die Grundschule Niederheide in Hohen Neuendorf der Austragungsort der Ferienuni. Von dort aus stehen viele naturnahe Ausflugsziele auf dem Plan. Das Organisationsteam der Ferienwoche lädt dazu ein, Ideen zur Mitgestaltung einzusenden. „Sagt uns, was euch interessiert, was ihr gerade spannend findet und worüber ihr unbedingt mehr erfahren möchtet“, so Witt.

Die Vorschläge können ab sofort an die Mailadresse kontakt@funi-ohv.de gesendet werden.

