Die Gartenbahn sagt leise: „Auf Wiedersehen!“

Beim Betreten des Geschäftes von Klaus Trültzsch in der Berliner Straße 189 taucht man zugleich in eine andere Welt ein – in die Welt der Modelleisenbahn. Seit 14 Jahren war die Firma „Die Bahn im Garten“, kurz DBIG, die Anlaufstelle für Fans und Liebhaber von Gartenbahnen jeglicher Art. Am 29. August wird der 68-Jährige letztmalig die Türen zu seinem Geschäft schließen. „Wir haben uns diesen Schritt sehr lange überlegt, fast drei Jahren. Nun ist es aber in Stein gemeißelt“, berichtet Ehefrau Claudia. Die Corona-Pandemie habe diese Entscheidung noch zusätzlich bekräftigt. „Während des Lockdown hatten wir viel Zeit zum Überlegen und haben dabei festgestellt, es geht auch ohne jeden Tag im Laden“, so Claudia Trültzsch schmunzelnd. Komplett wird die Firma allerdings nicht aufgegeben – der seit 2007 laufende Onlineshop bleibt aktiv.

Claudia Trültzsch mit einer verbrannten Lok. Quelle: Knut Hagedorn

„Wir wollen einfach noch mal unser Leben und unsere Freizeit genießen, verreisen und einfach mal das tun, was wir wollen“, erklärt die 67-Jährige Claudia Trültzsch die Beweggründe und Zukunftspläne. Wenn sich am 29. August mit einem kleinen Fest für Freunde und Stammkunden der Vorhang schließt, blicken Klaus und Claudia auf eine bewegte Zeit zurück.

Mut zur Selbstständigkeit nie bereut

„Wir sind und waren schon immer ein Geschäft für Liebhaber und Sammler, kein Laden für Laufkundschaft, der mal so eben eine Lok kauft“, so Klaus Trültzsch. 2006 fassten beide den Mut zur Selbstständigkeit, den sie bis heute nicht bereut haben. „Ohne Frage gab es auch schwere Zeiten, aber wir haben in den vergangenen 14 Jahren nie darüber nachgedacht, den Laden aus wirtschaftlichen Gründen aufzugeben“, so Claudia Trültzsch. Auch jetzt ist die Wirtschaftlichkeit nicht der Grund der Geschäftsaufgabe. „Es läuft richtig gut, aber wir wollen einfach nicht mehr Tag für Tag im Laden stehen“, so Klaus Trültzsch.

Gartenbahnfreunde helfen in der Not

Während vielen die Spurgrößen „TT“ und „H0“ geläufig sind, fahren die Gartenbahnen mit dem Spurmaß „2m“. „Wir wollten dies ganz bewusst so, um eine Alleinstellungsmerkmal zu erreichen“, so Klaus Trültzsch. Und die Kundschaft dankt es. Inzwischen bestellen neben den heimischen Kunden auch Kunden aus Australien, Mexiko, Brasilien und den USA online in Oranienburg. Dabei hatte die Gartenbahnfirma auch sehr schwere Zeiten zu überstehen. 2009 brannte das komplette Geschäft nach einem technischen Defekt ab. „Unsere Stammtisch-Gartenbahnfreunde haben uns damals unfassbar unterstützt, den Laden wieder mit aufgebaut. Ohne sie wäre es nicht gegangen. Mein Mann war damals fix und fertig“, erinnert sich Ehefrau Claudia.

Schwedischer Gartenbahnliebhaber unterstützt nach Brand

Nach drei Monaten war der Laden renoviert und saniert. Der Onlineshop half damals die Kosten zu decken – und ein Kunde. „Ein uns bis dato völlig unbekannter Deutscher, der nach Schweden auswandert war, las im Internet von unserem Schicksal und kaufte anschließend für fast 20 000 Euro Waren bei uns. Er ist großer Gartenbahnliebhaber und wir sind bis heute auch freundschaftlich sehr verbunden. Dass war großartig“, so Claudia Trültzsch. Nach und nach werden die Regale leerer, die Wehmut schwingt mit, aber beide freuen sich auch auf die Zeit miteinander. „Wir bleiben ja online weiter im Geschäft“, so Klaus Trültzsch.

