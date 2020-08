Die Grundschule Lehnitz soll wachsen

Lehnitz

Die Grundschule Lehnitz muss erweitert werden, weil ab dem kommenden Schuljahr (2021/2022) zweizügig eingeschult werden soll. Es soll Platz für bis zu 360 Kinder geschaffen werden. Die Vorlage für einen diesbezüglichen Grundsatzbeschluss empfahlen die Mitglieder des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses in jüngster Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zur Beschlussfassung. Gleichzeitig soll der Bürgermeister beauftragt werden, alle notwendigen Schritte zum Realisieren der Baumaßnahmen vorzunehmen. Das Vorhaben beinhaltet den Neubau sowie das anschließende Sanieren des Altbaus aus dem Jahr 1944. Um die Einschulung der Kinder bereits im kommenden Schuljahr sicherzustellen, sollen parallel zwei Klassenzimmer in Containerbauweise geplant und errichtet werden. Allein für den Anbau sind Investitionskosten in Höhe von gut neun Millionen Euro veranschlagt. Eine Entwurfsplanung liegt bereits vor.

Von Helge Treichel