Die MAZ auf Streifzug durch Schmachtenhagen: Ruhe als Gütesiegel

Schmachtenhagen

Gemütlich sitzt Michael Hübener am Tisch, die Brötchen sind frisch geschmiert und der Kaffee ist gebrüht. „Wir frühstücken jetzt erstmal in aller Ruhe“, berichtet der 52-jährige Inhaber eines Futterladens in der Schmachtenhagener Dorfstraße – Hektik kommt um kurz vor zehn Uhr keine auf. Und genau das charakterisiert auch den Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen ganz gut. Hier genießt man vor allem die Ruhe.

Michael Hübener betreibt in Schmachtenhagen einen Futterladen für Tiere und den Wertstoffhof. Quelle: Knut Hagedorn

2558 Menschen leben in Schmachtenhagen und dem dazugehörigen Ortsteil Bernöwe, unter anderem auch die 33-jährige Ramona Burger. „Es ist einfach herrlich hier. Ich mag das dörfliche Flair, man kennt und schätzt sich im Ort. Ich lebe jetzt seit sechs Jahren wieder in Schmachtenhagen und genieße einfach zusammen mit meiner Familie die Ruhe.“ Auch Michael Hübener sieht nur Vorteile im Ort. „Wir haben im Ort einen Discounter, es gibt eine Grundschule und eine Kita. Eigentlich ist alles vorhanden, was man zum Leben braucht.“ Und der Ort ist weiter am Wachsen. Im Mühlenweg entstehen neue Wohneinheiten, auch an andere Stellen im Ort wird fleißig gebaut. Für Ramona Burger gibt es daher auch nur wenig zu kritisieren. „Einzig eine Straßenquerung an der Kindertagesstätte würde ich mir wünschen, manchmal ist der Verkehr schon hoch auf der Hauptstraße.“

Im Wohnpark im Mühlenweg entstehen neue Wohneinheiten. Quelle: Steve Reutter

Was aber viele vereint im Ort ist das Bedauern über das Aus vom Oberhavel Bauernmarkt. Über viele Jahre hinweg zog der Bauernmarkt tausende Besucher aus der Region und vor allem aus Berlin in den kleinen Ort. „Das fehlt schon, zumal es früher auch viele Konzerte und Veranstaltungen dort gab. Schade, dass er seit dem vergangenen Jahr geschlossen hat und nun auch abgerissen wird“, berichtet die 33-jährige Ramona Burger. Auch Michael Hübener, der neben seinem Futterladen noch den Wertstoffhof in Schmachtenhagen betreibt, bedauert den Niedergang des Bauernmarktes. „Vor allem war es auch eine Begegnungsstätte für viele im Ort, das spielt sich nun meistens vor und im Discounter am Ortsteingang ab.“ Ein neuer Investor hat das Gelände des Bauernmarktes erworben, ein Wohnmobilpark und ein Solarpark sollen dort zukünftig entstehen.

Der Oberhavel Bauernmarkt soll noch in diesem Jahr endgültig abgerissen werden. Quelle: Knut Hagedorn

Am vergangenen Wochenende gab es noch eine „Resteverkauf“ auf dem Bauernmarkt – Inventar und Restwaren wurden verkauft. Ein Blickfang im Ort ist auch die Neupflanzung von insgesamt 43 Bäumen, die am Straßenrand der Dorfstraße und am Anger von der Stadt Oranienburg errichtet wurden. Auch Nando Kersten dürfte das gefallen. Seit 19 Jahren lebt der 42-Jährige in Schmachtenhagen.

Nando Kersten aus Schmachtenhagen. Quelle: Steve Reutter

Für seine Frau ist er hierhergezogen. Vor allem die Ruhe und die Natur würden ihm hier so sehr gefallen. Auch wegen der Menschen gefalle es ihm hier so gut. „Es ist eine kleine, süße Community“, sagt er. Auch wenn er sich wünschen würde, dass so mancher baulicher Fortschritt in der Gemeinde von anderen Bürgern nicht so oft blockiert werden würde. Dennoch zieht es Nando Kersten nicht so schnell weg. „Ich möchte die nächsten 20 Jahre nicht von hier wegziehen“, sagt er. Sein Kumpel Sven Zielke sieht ähnliche Vorteile an Schmachtenhagen. „Hier ist es ruhig, hier kann ich vom Alltag abschalten“, sagt er. Es sei ein „richtig schönes Dorfleben“, findet der 36-Jährige.

Insgesamt 43 neue Bäume wurden in Schmachtenhagen gepflanzt. Quelle: Steve Reutter

Seit sechs Jahren lebt er nun schon in Schmachtenhagen. Und es scheint, als würde es ihn nicht so schnell wegziehen. Anders ist es bei Brigitte Streblow. „Als junge Frau habe ich zugesehen, dass ich hier rauskomme“, sagt die 57-Jährige. Also ist sie mit 23 Jahren nach Oranienburg gezogen. Seit 2013 ist sie nun wieder in Schmachtenhagen. Lange hat sie hier ihre Mutter gepflegt. Nun möchte sie wieder wegziehen. „Auch wenn ich viele Menschen vermissen werde“, wie Brigitte Streblow sagt.

Von Knut Hagedorn und Steve Reutter