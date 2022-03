Die Oranienburger Stadtverwaltung bezieht Stellung zum Thema Löschwasser in den SWZ-Gemeinden

Oranienburg

Am Dienstag mahnte der Zehlendorfer Ortsbeirat im Rahmen seiner turnusmäßigen Sitzung abermals die mangelnde Wasserdruckqualität im Ort an und warnte auch in diesem Zusammenhang davor, das in Ausnahmefällen kein ausreichendes Löschwasser vorrätig wäre für die Feuerwehr (MAZ berichtete). Ein Brand in Schmachtenhagen in der Vorwoche zeigte dieses Dilemma laut dem Ortsbeirat deutlich auf, durch die erheblichen Wasserentnahmen vor Ort sank der Wasserdruck in Zehlendorf nahezu auf Null.

In einer Mülldeponie in Schmachtenhagen istin der Vorwoche ein Brand ausgebrochen. Quelle: P. Neumann

„Wenn es an diesem Tage zeitgleich in Zehlendorf auch noch gebrannt hätte, dann hätte unsere Feuerwehr ein großes Problem gehabt “, erklärt Ortsbeiratsmitglied Anja Rosenow-Doil am Dienstagabend. Schon seit einigen Jahren drängen die drei Oranienburger Ortsteile Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf auf eine Verbesserung der Situation. Auch ein Austritt aus dem Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband (NWA) und eine Eingliederung in das Oranienburger war im Gespräch, wurde bislang aber nicht wirklich aus finanziellen und logistischen Beweggründen in Erwägung gezogen. Seitens des NWA ist man aktuell bemüht, die Situation zu verbessern durch den Bau einer Druckerhöhungsstation in Stolzenhagen. Allerdings bekräftigt Rosenow-Doil auch: „Der NWA ist seit seiner Gründung nicht für die Bereitstellung von Löschwasser zuständig. Das ist Aufgabe der Stadt Oranienburg als Träger des Brandschutzes.“

Oranienburger Stadtverwaltung bezieht Stellung

Mit Blick auf die Versorgung der Feuerwehrkräfte vor Ort mit ausreichendem Löschwasser gibt es seit längerem auch Ideen und Vorschläge, wie zum Beispiel die Erschaffung von neuen Löschwasserbrunnen oder der Bau von Zisternen zur Speicherung des Wassers. Auf MAZ-Nachfrage äußerste sich nun die Oranienburger Stadtverwaltung zu diesen Sachverhalten: „Die Stadt Oranienburg kennt die Problematik und hat daher Mittel in den Haushalt eingestellt, um zusätzliche Löschwasserentnahmestellen zu schaffen. 2022 stehen insgesamt 300 000 Euro zur Verfügung, zunächst laufen die notwendigen Planungsmaßnahmen an, im kommenden Jahr folgt die bauliche Umsetzung. Unterirdische Anlagen, sogenannte Zisternen, werden bevorzugt, sie sind wartungsärmer, sicherer und verbrauchen weniger Fläche“, gibt Stadtsprecher Sebastian Welzel zu Protokoll.

Sechs Standorte in Zehlendorf für Zisternen

Um die notwendigen Zisternen auch bauen zu können, benötigt es entsprechende Flächen und Liegenschaften. Auch hierzu äußerte sich die Oranienburger Stadtverwaltung: „Als Standorte für unterirdische Behälter sind in Zehlendorf sechs Orte vorgeschlagen worden. Im Rahmen der notwendigen Planungen muss nun geprüft werden, wie diese baulich geeignet sind.“ Laut Sebastian Welzel ist man sich aber auch in der Stadtverwaltung darüber im Klaren, das nun zeitnahe Entscheidungen getroffen werden müssen.

Neuanschaffung von Tanklöschfahrzeugen

Auch hier versucht man seitens der Stadtverwaltung, die vorhandenen Bedingungen zu optimieren, wie Sebastian Welzel weiter berichtet: „Auch die Ausrüstung der Feuerwehr wird laufend verbessert, um sie von den örtlichen Gegebenheiten unabhängiger zu machen. So sollen zwei neue Tanklöschfahrzeuge mit einem Fassungsvermögen von 3 000 Litern beschafft werden. Sie ersetzen zwei bestehende Fahrzeuge, insgesamt vier Tanklöschfahrzeuge (TLF) haben die Oranienburger Wehren zu Verfügung. „Alle Möglichkeiten werden geprüft“, so Welzel abschließend.

Von Knut Hagedorn