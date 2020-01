Die ersten Kinder wuseln schon durchs Haus

Nassenheide

„Es war ein anstrengendes Jahr, aber nun bin ich froh und glücklich, dass wir es geschafft haben.“ Es ist Monika Zantke anzusehen, dass mit Jahresbeginn eine Last von ihr abgefallen ist. Unter der Regie der Gemeinnützigen Gesellschaft für Familien- und Jugendhilfe mbH (GFJ) mit Sitz in Berlin, die als freier Träger der Kita fungiert, hat sich das einstige Kindergästehaus in Nassenheide in eine Natur- und Bewegungskita verwandelt.

Die heutige Kita wurde früher als Kindergästehaus genutzt. Ein Markenzeichen des Hauthauses ist die große Rutsche an einer der Giebelseiten. Quelle: Robert Roeske

„Der Weg dorthin war weit, doch wenn man sieht, wie sich die Kinder hier wohl fühlen, sind die Mühen vergessen“, sagt die langjährige GFJ-Geschäftsführerin Monika Zantke. Im Januar 2019 war der Antrag für die Bauarbeiten gestellt worden. Am 27. Dezember 2019 sei die Betriebsgenehmigung für das Haus gekommen. „So konnten wir zum Januar diesen Jahres mit einer ersten kleinen Gruppe von Kindern anfangen“, freut sich Monika Zantke. Gegenwärtig wuseln 18 Mädchen und Jungen durch die Räumlichkeiten der Kita und werden zurzeit von vier Betreuerinnen und Betreuern aus Nassenheide, Oranienburg, Schmachtenhagen und Hohen Neuendorf umsorgt. Am Freitag wollte sich eine weitere Erzieherin aus Teschendorf mit Monika Zantke treffen, um einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Monat für Monat sollen es mehr Kinder werden, die in der Kita betreut werden, bis es am Jahresende 60 sind.

Ein großteil der Kinder, die in Nassenheide bereits jetzt betreut werden, stammt aus Nassenheide. Quelle: Robert Roeske

Ein Großteil der in der Kita betreuten Kinder stammt aus Nassenheide. „Dafür war die Kita auch angedacht, um vor allem den Zuzug aufzufangen, der mit dem neuen Wohngebiet an der Hohenbrucher Chaussee erwartet wurde“, sagt Monika Zantke. Darin habe man mit der Gemeinde Löwenberger Land von Anfang an übereingestimmt. Zur Kita gehören das Haupthaus, eine Bewegungshalle, ein Bauraum und ein Atelier. Die Kinder sollen selbst entscheiden können, wo sie sich aufhalten und beschäftigen möchten, denn „wir wollen offen arbeiten“, sagt Monika Zantke.

„Die Lage der Kita ist toll“, schwärmte Daniel Reblin, als er am Freitag seine zweijährige Tochter Mila abholte. Die Einrichtung sei noch nicht so voll, es gebe eine wunderschöne Turnhalle und die Erzieher seien auch alle nett.

Die Einrichtung trägt nicht umsonst den Namen Naturkita. Quelle: Robert Roeske

Auch Nico Schreiber ist sehr zufrieden. Er ist in dem neuen Wohnpark in Nassenheide zu Hause und hat seinen einjährigen Sohn Robin Alexander in der Kita. „Die Einrichtung ist nahe bei und verfügt über ein schönes Waldstück“, sagt er. Zudem würden den Eltern gute Chancen geboten, sich in die Gestaltung des Kitalebens einzubringen.

Großzügig und abwechslungsreich gestaltet: der Spielplatz auf dem Kitagelände. Quelle: Robert Roeske

Wohl fühlt sich in der neuen Einrichtung in Nassenheide auch Benjamin Exner. Er arbeitet als Erzieher in der Kita und wohnt in Schmachtenhagen. „Nach zehn Jahren, die ich jetzt in Berlin tätig war, habe ich meinen Arbeitsplatz jetzt ganz in der Nähe“, freut sich der dreifache Familienvater, der durch einen Zufall davon erfahren hat, dass in Nassenheide eine neue Kita entsteht. Den 38-Jährigen freut unter anderem, dass das Haus eine bewegte Geschichte hinter sich hat. So wurde es zum Beispiel mal als Gaststätte genutzt. „Nicht verwunderlich also, dass bei den Arbeiten in dem Gebäude ein alter Bierdeckel von 1920 gefunden wurde.“

Am 31. Januar ab 15 Uhr gibt es eine kleinen Einweihungsfeier. Quelle: Robert Roeske

Am Freitag kommender Woche, 31. Januar wird es ab 15 Uhr eine kleine Einweihungsfeier in der Kita an der Oranienburger Chaussee in Nassenheide geben. „Das soll den würdigen Abschluss aller Bauarbeiten bilden“, sagt Monika Zantke. Und zugleich wolle man allen Firmen, Unterstützern und Helfern danke schön sagen.

Wer sich für die Kita in Nassenheide interessiert, kann mit der Leiterin Sina Schulze Kontakt aufnehmen, 033051/2 56 23.

Von Bert Wittke