Die gute Nachricht: Drei Personen in Oberhavel sind geheilt, aber...

Oberhavel

Die Zahl der Corona-Fälle in Oberhavel steigt weiter an. Wie am Mittwoch-Abend der Landkreis Oberhavel mitgeteilt hat, ist die Zahl der positiv auf das SARS CoV2-Virus getesteten Personen (Stand 25. Mätz 2020, 12 Uhr) auf 54 gestiegen. Am Dienstag waren es 50 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten.

Davon befinden aktuell sich 47 Personen in häuslicher Quarantäne, drei müssen stationär behandelt werden. Eine Person ist verstorben.

Die Gute Nachricht: Drei Personen sind geheilt. Geheilt bedeutet, dass ein bestätigter Fall symptomlos aus häuslicher Quarantäne oder dem Krankenhaus entlassen wurden.

Die meisten Fälle kommen aus Hennigsdorf (13)

528 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 354 Menschen wurden negativ auf das Coronavirus getestet, bei 174 Personen steht das Testergebnis noch aus.

Die 54 COVID-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Hennigsdorf (13), Hohen Neuendorf (10), Oranienburg (8), Glienicke/Nordbahn (7), Oberkrämer (6), Velten (4), Mühlenbecker Land (2) sowie Liebenwalde, Leegebruch, Löwenberger Land und Zehdenick (jeweils 1 Fall).

Alle Neuigkeiten erfahren Sie auch im Liveblog der MAZ.

Von Sebastian Morgner