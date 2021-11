Die neue Sport- und Freizeitanlage am Oranienburger Lehnitzsee im Fokus

Oranienburg

Im September dieses Jahres wurde die komplett sanierte und rundum erneuerte Sportanlage am Oranienburger Lehnitzsee offiziell freigegeben. Ein neues Streetball-Spielfeld wurde unter anderem errichtet, das vorhandene Volleyballfeld hat einen neuen Kunststoffbelag erhalten und ein Ballfangzaun wurde am Bolzplatz erbaut. Doch genau um das Streetballfeld und um den Ballfangzaun gibt es nun Ärger.

Anwohner gründeten eine Bürgerinitiative

Einige Anwohner am Lehnitzsee haben nun eine Bürgerinitiave gegründet, um sich gegen die aus ihrer Meinung erhöhte Lärmbelästigung zu wehren. Vor allem der Ballfangzaun und das Streetballfeld gelten da als erhöhte Lärmquelle. Diesem Bürgerwunsch hat sich die CDU-Fraktion angenommen und am Dienstagabend im Rahmen des Sozialausschusses einen Antrag vorgestellt, in dem die Geräuschemissionen verringert werden sollen und zwar durch die Errichtung eines neuen Ballfangnetzes.

„Die neu entstandene Freizeit- und Sportanlage am Lehnitzsee bereichert und komplettiert die bestehenden Sportanlagen in Oranienburg. Durch ihre Attraktivität werden sportbegeisterte Menschen die Anlage noch mehr nutzen, als es vorher der Fall war. Es ist anzunehmen, dass dadurch mit einer höheren Auslastung und eben dadurch mit einer entstehenden höheren Lärmbelästigung zu rechnen sein wird“, heißt es im entsprechenden Antrag und weiterführend: „Da der momentan bestehende Metall-Schallschutzzaun sich genau in deren Mitte befindet, wird die Nutzung und damit entstehende Lärmbelästigung durch das ständige Aufschlagen des Balles von beiden Seiten her am Zaun und eben auch vom Fußballfeld her gegenüber kommend, doppelt so hoch sein.“ Daraufhin soll der neu installierte Metall-Schallschutzzaun an der fertiggestellten Streetball-Anlage am Lehnitzsee abgebaut werden und durch ein Ballfangnetz ersetzt werden.

Große Debatten im Sozialausschuss

Die dadurch entstehenden Mehrkosten von circa 10.000 Euro sind im kommenden Haushaltsplan 2022 der Stadt Oranienburg bereitzustellen. Allerdings gab es über diesen CDU-Antrag große Debatten im Sozialausschuss. Einige Ausschussmitglieder befürworteten diesen Antrag, andere wiederum warben dafür, zunächst seitens der Stadtverwaltung ein Gutachten zu erstellen, wie hoch die Lärmbelästigung wirklich ist. Der Aussage der CDU-Fraktion, man wusste seitens der Stadtverwaltung von höherer Lärmbelästigung durch den neuen Zaun im Vorfeld, widersprach die Stadtverwaltung.

