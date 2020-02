Oranienburg

Im Pausenraum einer Backstube in der Berliner Straße in Oranienburg überraschten Mitarbeiter am Dienstag (25. Februar) gegen 13 Uhr einen unbekannten Mann dabei, wie dieser gerade die Handtasche einer Mitarbeiterin durchwühlte. Er wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten vor Ort festgehalten. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen des versuchten Diebstahls polizeilich ermittelt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline