Oberhavel

Am Wochenende war in Oberhavel wieder allerhand los und die Polizei wurde zu zahlreichen Einsätzen gerufen.

Hennigsdorf: Fahrrad aus Keller entwendet

Im Tatzeitraum vom 24. April 2020 bis 15. Mai 2020 wurde durch unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Kellers in der Rigaer Straße, Hennigsdorf gewaltsam geöffnet und im Anschluss ein Trekkingrad entwendet. Das Fahrrad wurde in Fahndung gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg: Anruf von falschen Polizisten

In den Nachmittagsstunden des 15. Mai 2020 meldeten sich vermeintliche Polizisten telefonisch bei den 93- und 83 -jährigen Geschädigten und erkundigten sich nach Wertgegenständen. Zudem wurde eine der Geschädigten beauftragt, eine größere Summe Bargeld bei der Bank abzuheben. Die Damen beendeten das Gespräch und informierten wohlwissend über diese Betrugsmasche die „richtige“ Polizei.

Oberhavel: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

In den Nachtstunden vom 15. Mai 2020 zum 16. Mai 2020 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel in Schildow einen 53- jährigen Fahrzeugführer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer des PKW Renault mit 1,59 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug führte. Eine Blutprobenentnahme erfolgte, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Am 17. Mai 2020 wurde gegen 1.30 Uhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines PKW BMW in der Berliner Straße/ Hohen Neuendorf festgestellt, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Nachdem eine Blutprobenentnahme erfolgte, wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt für 12 Stunden untersagt und eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Außerdem wurde am Abend des 16. Mai 2020 in der Pinnower Chaussee/ Velten ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit moldauischer Staatsbürgerschaft im Straßenverkehr kontrolliert, welcher seinen PKW Mercedes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde zum Zwecke der Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben.

Nassenheide: Kopfschmerzen nach Auffahrunfall

Am 16. Mai 2020 ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Oranienburger Chaussee in Nassenheide ein Auffahrunfall, in dessen Folge die 36–jährige Beifahrerin des unfallgeschädigten Fahrzeuges über leichte Kopfschmerzen klagte. Der Einsatz eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Gegen den 58-jährigen Unfallverursacher wurde eine Verkehrsstrafanzeige gefertigt.

