Diebstahl im März 2021: Polizei sucht Tabakdiebe aus Oranienburg

Oranienburg

Am 25. März 2021 haben drei bisher Unbekannte gegen 14.40 Uhr einen Kiosk in dem Bahnhofsgebäude in der Stralsunder Straße betreten und dort Tabak entwendet. Ein Täter entnahm aus einem Aufsteller mehrere Tüten Tabak und verließ den Kiosk danach. Daraufhin folgten zwei weitere bislang Unbekannte, welche ebenfalls zielgerichtet Tabak aus einem Aufsteller entwendeten. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, konnte die Beiden jedoch nicht an ihrer Flucht hindern. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Täter im Nahbereich nicht mehr ergreifen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oranienburg entgegen. Quelle: PD Nord

Polizei fahndet nach den Tabakdieben aus Oranienburg

Videoaufnahmen aus dem Inneren des Ladens konnten inzwischen gesichert werden und dienen nun der Identifizierung der Täter. Der erste Täter trug am Tattag einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, eine Jeans und schwarze Turnschuhe. Ein weiterer trug zur Tatzeit eine auffällige rote Steppjacke und hatte tiefe Geheimratsecken am Haaransatz. Der Dritte hatte auffällig rote Haare.

Informationen bitte an die Polizeiinspektion in Oranienburg

Die Polizei bittet Zeugen, die die drei Männer am Tattag in Tatortnähe gesehen haben oder Angaben zu ihrer Identität oder zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sich in der Polizeiinspektion in Oranienburg unter der Telefonnummer zu melden. Auch können Hinweise über die Internetseite der Landespolizei Brandenburg gegeben werden. ()

Von MAZonline