Diebstahl vom Schulgelände in Oranienburg

Oranienburg

In der Zeit von vergangenem Freitag (30. April) bis Montag (3. Mai) verschafften sich bisher unbekannte Personen zu einem Schulgelände in Walther-Bothe-Straße in Oranienburg, indem sie den mit einer Kette gesicherten Zaun mittels Bolzenschneider öffneten und beschädigten. Weiterhin wurden zwei Edelstahlabdeckungen, welche sich am Schulgebäude befanden, abgerissen und gestohlen. Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls wurde aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Von MAZonline