Seit gut vier Wochen steht das Geschäftsleben still, viele Läden mussten wegen des grassierenden Coronavirus vorübergehend schließen. Am 22. April kehrt nun teilweise wieder ein Stück Normalität zurück, auch die Geschäftsinhaber in Oranienburg bereiten sich vor. Die City Gemeinschaft Oranienburg wirbt mit einem neuen Slogan um die Kundschaft.