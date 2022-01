Digitale Ausstellung der Volkshochschule Oberhavel: Lichtbilder im Kaleidoskop

Oranienburg

„Leben im Spiegel“, „Hommage an die Romantik“, „Anpassung“ und „Kaleidoskop“ – so haben die Teilnehmenden des Volkshochschulkurses „Fotografie gestalten“ ihre Werke genannt. Von August bis Dezember 2021 hatten sich Rainer Enke, Alexander Kiel, Uwe Klinke und Alena Meißner mit künstlerischen und kreativen Techniken der Fotobearbeitung auseinandergesetzt. Die Ergebnisse sind nun online auf der Internetseite der Volkshochschule Oberhavel unter https://vhs.oberhavel.de/ zu sehen.

Kreativität kann sich überall entfalten

Das Ziel des Kurses unter der Leitung des Fotografen und Dozenten Mathias Richter war dabei weniger das technische Verfahren und das handwerkliche Können, sondern vielmehr das Finden von neuen Ansätzen in der kreativen Bildgestaltung und Komposition. Die Teilnehmenden standen dabei insbesondere vor der Frage, ob sich die Wirkung eines Bildes steuern lässt. Dabei galt es, Motive in ganz alltäglichen Situationen aufzuspüren. Denn ob in der Natur oder der Großstadt, im Tautropfen am Morgen oder beim Stadtspaziergang – Kreativität kann sich überall entfalten.

Sehenswerte Werke online zu sehen

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Ob Collagen, Montagen, Überlagerungen oder Tableaus: Die einfallsreichen Ansätze, mit denen die Teilnehmenden mehrere Fotos kombiniert und dadurch weitere Assoziationen erzeugt haben, sind so vielfältig wie die Bilder und die Sicht der Kreativen selbst. Die Werke zeigen dabei eindrücklich den Entstehungsprozess, bei dem der entscheidende Funke Kreativität die Fotos mit Emotionen füllt. Sichtbar sind auf diese Weise verschiedene Stimmungen, die beim Betrachten lebendig werden. „Jedes Bild ist dadurch eine Bilderzählung und natürlich ein Unikat. Ich lade Sie herzlich ein, stöbern Sie in unserer Online-Galerie und tauchen Sie ein in diese faszinierenden Werke“, wirbt der für die Volkshochschule zuständige Dezernent Matthias Rink.

Von MAZonline