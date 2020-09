In der Diskussion um den zukünftigen Standort der Jüdischen Gemeinde in Oranienburg gibt es eine neue Wendung. Wie die MAZ erfuhr, will die Stadt Oranienburg zu Gunsten der Gemeinde ihr Interesse an einem Gebäude für eine Kindertagesstätte zurückziehen. Der Grund: Die Gemeinde favorisiert eben ehemalige Polizeikaserne als zukünftigen Standort.