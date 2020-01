Diskussion um Hundetoiletten in Oranienburg: Mit oder ohne Kotbeutel? – Pro und Contra

2Wie viele Hunde leben in der Stadt Oranienburg? Eine genaue Zahl kenne ich nicht. Doch die Zahl wird wohl locker vierstellig sein. Täglich sind zahlreiche Hundebesitzer in der Stadt zu sehen. Dass die Stadtverwaltung die Hundetoiletten nicht mehr mit Tüten befüllt, ist in meinen Augen ein Fehler. Denn in letzter Zeit ist meine Wahrnehmung, dass sich das mit den Hundehaufen gebessert hat. Gerade in der Lehnitzstraße, wo die roten Tütchen lange über eine große Fläche verteilt rumlagen, ist Besserung zu merken. Oder? Lange wurde um die Hundetoiletten gekämpft. Und sie sind eine gute Lösung. Da ist es Pflicht der Stadt, diese zu befüllen. Die Tüten müssen gestellt werden. Gerade in einer Kreisstadt. Familien mit ihren Liebsten sollen sich in Oranienburg wohl fühlen. Und sollen in die Stadt kommen – sei es am Wochenende oder in den Ferien. Da gehören Hundetoiletten samt Beutelchen dazu.“