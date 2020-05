Insbesondere infrastrukturelle Vorhaben beschäftigten die Germendorfer am Dienstagabend bei der ersten Ortsbeiratssitzung nach der Corona-Pause. Vor allem die Planungen und der Umgang mit den Anwohnern am Mühlensteig, die lange ersehnte Ampel am Baumarkt und der Radweg entlang der Dorfstraße bewegte die Gemüter.